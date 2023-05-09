Прихильність серед виборців-гопників: Пригожин може стати альтернативою Путіна, — експерт

На думку політолога Ярослава Макітри, Пригожин зміг зробити свою успішну інформаційну кампанію для радикальних прихильників війни, та має більше шансів ніж всі російські ліберали та Навальний.

Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин єдиний, кому в Росії вдалося прорвати інформаційну блокаду влади та отримати прихильність звичайних росіян. В майбутньому його кандидатура може стати реальною альтернативою президенту Володимиру Путіну. Таку думку висловив журналістам Фокусу політолог Ярослав Макітра.

За його словами, Пригожин грає у свою політичну гру та має амбіції, які знаходять підтримку в Росії, а також у РФ вже є певна кількість його прихильників, яка надалі зростатиме.

"За тою незначною соціологією, яку можна отримати звідти, є близько 20-30% виборців яким імпонує Пригожин, його діяльність, стиль спілкування. Це той випадок, коли його увʼязнення є не мінусом, а великим плюсом для іміджу серед, так би мовити, виборців-гопників. Для них Пригожин може стати реальною альтернативою Путіну, та має більше шансів, ніж всі російські ліберали та Навальний", — зазначив Макітра.

Політолог пояснив, що Пригожину вдалося вдало провести інформаційну кампанію, зробивши ставку на так званих радикальних рашистів — прихильників війни, котрі вважають, що вона ведеться не так, як потрібно.

Саме через них, за його словами, вдалося розкачати інформаційну кампанію, що дала певні результати для Пригожина, та вдалося заспокоїти конфлікт з Міноборони РФ.

Конфлікт Пригожина з Міноборони РФ

Нагадаємо, 5 травня Євген Пригожин поскаржився на критичну нестачу боєприпасів у ПВК "Вагнер". Він показав трупи безлічі бійців, які загинули за добу, 4 травня, і вилаявся на адресу керівництва ЗС РФ: міністра оборони Сергія Шойгу та начальника Генштабу Валерія Герасимова.

9 травня Пригожин заявив про виведення своїх найманців з Бахмута, якщо боєприпаси найближчим часом не надійдуть. У такому разі весь фронт зруйнується, а ЗСУ прийдуть у Москву, заявив він.

У той же день голова ПВК "Вагнер" отримав бойове розпорядження від військового керівництва Росії, де було вказано, що відхід "вагнерівців" з позицій у Бахмуті розцінять як зраду батьківщини.

Більше інформації читайте в матеріалі Фокуса "Вагнер йде. Як Пригожин став небезпечною політичною фігурою для Путіна".