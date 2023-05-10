"Потрібно пити менше горілки": Кулеба відреагував на заклики Медведєва вбити Зеленського

Глава українського МЗС не вважає висловлювання Медведєва чимось таким, на що варто звертати увагу, оскільки це просто роль в характері стратегічних комунікацій РФ.

У МЗС України відреагували на заклик заступника секретаря Ради безпеки Росії Дмитра Медведєва до "фізичного усунення" президента України Володимира Зеленського та його оточення. Цей заклик прокоментував голова відомства Дмитро Кулеба в інтерв'ю виданню Bild.

Український міністр порадив Медведєву не зловживати алкоголем.

"Медведєву треба пити менше горілки перед тим, як заходити до Telegram. Це все, що я можу про це сказати. Не думаю, що це варто коментувати. Він відіграє певну роль у характері стратегічних комунікацій Росії", — заявив Кулеба.

Глава МЗС додав, що росіяни не можуть вбити Зеленського, інакше вони б точно спробували це зробити. Що стосується своєї особистої безпеки, міністр заявив, що вживає заходів і "в деяких місцях вважає за краще пити воду тільки з пляшок, які були попередньо запечатані".

При цьому Кулеба не вважає себе ключовою мішенню у можливому полюванні ворога.

У середу, 3 травня, заступник голови Ради безпеки Російської Федерації Дмитро Медведєв закликав до фізичного знищення президента України Володимира Зеленського через атаку БПЛА на Кремль.

25 квітня Медведєв вкотре виправдав вторгнення ЗС РФ в Україну, натякнувши на допустимість застосування ядерної зброї.

У той же день колишній керівник Кремля заявив, що повномасштабний конфлікт між Росією та Україною – це процес розпаду СРСР, що затягнувся більш ніж на 30 років.