Наказ для Пригожина. Чим закінчиться протистояння Шойгу та ПВК "Вагнер"

До 1 липня 2023 року всі російські добровольчі військові формування мають підписати контракт із Міністерством оборони РФ. Так там намагаються перейти на єдине управління та командування військами. Україна шлях легалізації добровольчих формувань пройшла ще у 2015 році. Фокус розбирався, що стоїть за рішенням Шойгу — бажання упорядковувати управління військом чи не допустити зародження "отаманщини" на фоні поразок армії.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу підписав наказ про підпорядкування всіх добровольчих формувань російської армії Міністерству оборони. До 1 липня 2023 року всі вони мають підписати відповідні контракти з оборонним відомством. В міністерстві пояснили, що так зможуть надати необхідний правовий статус добровольцям і створити єдині підходи для їхнього забезпечення та виконання завдань.

Полковник запасу ЗСУ Владислав Селезньов говорить, що так у відомстві Шойгу намагаються навести лад в управлінні військами та командуванні воєнними операціями. Це може вказувати на загальновійськовий підхід російського командування до війни в Україні.

"Зараз російська армія розбалансована та складається з регулярної армії, добровольчих формувань і приватних військових компаній. Говорити про якесь єдине військове управління неможливо, бо повний хаос управління. Ми проходили схожу ситуацію під час АТО на сході України. Нагадаю, тоді розв'язувати проблему вдалося підпорядкуванням добровольчих підрозділів Збройним силам і Нацгвардії", — говорить він Фокусу.

РФ накопичуватиме резерви для осінньо-зимової кампанії 2023 року Фото: РБК

Селезньов припускає, що зараз у РФ максимально накопичуватимуть резерви, щоб за результатами українського контрнаступу ухвалювати рішення, що робити далі. Є ймовірність того, що вони готуються до власної осінньо-зимової кампанії чи-то контрнаступу, чи нового наступу. У звʼязку з цим військо повинне мати єдине підпорядкування.

"Якщо відкинути політику та що це ворог, то Шойгу все правильно робить, це справжнє рішення міністра оборони. Всі військові формування російської армії мають бути підпорядковані певному оперативному командуванню, єдиному центру рішень. Це робиться для того, щоб можна було планувати й проводити військові операції. Щоб не повторювалася ситуація, як було в Бахмуті з "вагнерівцями", коли там почали сипатися фланги, а Пригожин вирішив вивести своїх чотири тисячі бійців. Створивши таку собі підставу для командування. Пригожин сам собі генерал і господар, що узгоджує свої дії лише зі своїм куратором у ФСБ", — коментує Фокусу військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

Чому Пригожин проти Шойгу

На виконання наказу Шойгу одразу відгукнулися чеченські військові формування. Під телевізійні камери контракт підписали представники підрозділів "Ахмат", директор так званого "Російського університету спецназу" Адам Дашаєв і Адам Делімханов — депутат російської Госдуми, двоюрідний брат Рамзана Кадирова. Сам факт підписання контракту між "Ахматом" і Міноборони має дивний вигляд, оскільки підрозділ є частиною Росгвардії РФ, тобто не є добровольчим у юридичному розумінні.

Бійці чеченських підрозділів "Ахмат" входять у структуру Росгвардії РФ Фото: РИА Новости

Інша справа — це підрозділи численних приватних військових компаній (ПВК). У російському законодавстві їхня діяльність є поза законом і прирівнюється до найманства. Саме тому, щоб забезпечити їхній правовий статут і передачу озброєння, спорядження та боєприпасів, їх вважають добровольцями.

Засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин уже публічно заявив, що не збирається підписувати жодних документів із Шойгу. За його словами, міністр оборони РФ не здатен нормально керувати своїми військами, а після такого наказу у "вагнерівців" можуть зʼявитися проблеми з забезпеченням зброєю та боєприпасами.

"Розберемося, як кажуть, коли грім гримне, прибіжать, і принесуть озброєння та боєприпаси, і проситимуть "допоможіть", — цитує Пригожина його пресслужба.

Він також зауважив, що ПВК повністю підпорядковується інтересам РФ і Володимира Путіна. А всі свої дії погоджує з генералом армії Сергієм Суровікіним, який до останнього часу обіймав посаду заступника командувача Об'єднаного угруповання російських військ на Україні.

Тобто, за словами Пригожина можна зробити висновок, що він не проти підписати контракт із міністерством оборони РФ, але не взаємодіятиме безпосередньо з Шойгу.

Фокус уже розповідав про публічний конфлікт між Пригожиним і Шойгу. Засновник ПВК "Вагнер" навіть пропонував звільнити чинного міністра оборони та замінити його на начальника Генштабу Валерія Герасимова.

Варто нагадати, що з Шойгу також повʼязують дві ПВК — "Патріот" і "Шторм", який комплектували виключно з російських увʼязнених. Днями Генеральний штаб ЗСУ повідомив про факти дезертирства саме в штурмових підрозділах ПВК Шойгу.

Хто може замінити Шойгу

В українській розвідці вважають, що необхідність переходу на контракт добровольчих формувань російської армії є своєрідним ідеологічним жестом для того, щоб натиснути на Пригожина. Попри те, що "вагнерівці" залишаються найбільш дієвими та боєздатними силами в російській окупаційній армії. Сюди ж треба додати політичні амбіції Пригожина, який почав свою політичну карʼєру та намагається впливати на кадрові рішення в російському Міноборони.

"У цьому рішенні Шойгу є й політичні мотиви, адже ми зараз спостерігаємо за боротьбою ФСБ і Міноборони на всіх політичних фронтах. Саме ФСБ намагається просунути своїх людей у Міноборони, зокрема на місце Шойгу — Сергія Суровікіна, а Михайла Мізинцева — на місце начальника Генштаба Валерія Герасимова", — говорить Фокусу Коваленко.

Зазначимо, що наприкінці травня американський Інститут вивчення війни повідомив, що звільнений раніше колишній заступник міністра оборони Росії з матеріально-технічного забезпечення генерал-полковник Михайло Мізинцев перейшов до ПВК Пригожина.

Мізинцев і Суровікін — єдині представники російського військового керівництва, про яких позитивно відгукується засновник ПВК "Вагнер".

Генерал армії Суровікін може зайняти крісло міністра оборони РФ Фото: ТАСС

Опитані Фокусом експерти вважають, що Міноборони РФ вдасться успішно об’єднати під своє керівництво всі добровольчі підрозділи та ПВК, що воюють в Україні. В ситуації з "Вагнером" усе залежатиме від результатів кремлівських інтриг і можливостей Шойгу зберегти за собою крісло міністра.

"Із ПВК "Вагнер" тут особливий випадок — вони залишаться, але для подальшого використання в гібридних війнах, там вони себе проявили як украй ефективний елемент. Якщо говорити про Пригожина, то він вже почав свою політичну карʼєру та перейшов у політичний етап діяльності, війна зараз не для нього. Дійсно, на ній він заробив свої певні дивіденди і, на відміну від того ж Шойгу, має справжні фото й відео із зони бойових дій", — говорить Коваленко.

Зі свого боку, Владислав Селезньов нагадує, що, крім Шойгу, в російській армії є верховний головнокомандувач, президент Володимир Путін, який має свої важелі для жорсткого підпорядкування армії та силових структур.