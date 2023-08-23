Різниця в три рази: нардеп показав ціни на куртки ЗСУ, придбані Міноборони (фото)

Заступник міністра оборони Денис Шарапов на засідання Антикорупційного комітету ВРУ приніс зимову куртку для ЗСУ і намагався довести правильність закупівель.

Народний депутат Ярослав Железняк розповів про ціни на одяг для ЗСУ, який Міністерство оборони України закупило в Туреччині у начебто турецької компанії. Дані свідчать, що дорогою в Україну куртки та штани подорожчали втричі. Про це він розповів у Telegram-каналі.

23 серпня відбулось засідання Антикорупційного комітету ВРУ, на який запросили представників Міноборони та нардепів. Тема засідання — намагання розібратись в деталях закупівлі зимової військової форми для ЗСУ, які відбулись восени 2022 року. Раніше ЗМІ з'ясували, що до закупівлі причетна турецька компанія Vector Avia, і довели, що в Україну завезли літні куртки під виглядом зимових. Також питання виникли щодо ціни: під час перетину українського кордону вона виявилась утричі вищою, ніж під час виїзду з Туреччини.

Ярослав Железняк під час засідання показав приклад достовірних, з його слів, документів, які мали б супроводжувати товари. На думку нардепа, в Міноборони показали документи з ознаками підробки.

Політик опублікував таблицю, яка наочно показує різницю в цінах на одяг на двох кордонах. Зокрема, куртки та штани для бійців ЗСУ завозились у грудні 2022 року шістьма партіями. У кожній — від 2640 до 5820 од. одягу. І на кожній позиції — зростанні ціни утричі під час перетину кордону:

партія 1 грудня 2022 року — 5820 курток спершу (у Туреччині) коштували 174 600 дол., потім (в Україні) — 500 520 дол. (подорожчало у 2,8 раза);

3 грудня 2022 року — 3060 курток та 2640 штанів спершу коштували 152 100 дол., потім — 429 480 дол. (у 2,8 раза);

8 грудня 2022 року — 4900 курток спершу коштували 142 100 дол., потім — 421 400 дол. (у 2,9 раза).

І так — ще тричі під час завезення партій 9, 10 та 15 грудня 2022 року.

Закупівлі Міноборони - ціна зимової форми - Ярослав Железняк Фото: Telegram/Ярослав Железняк

Під час засідання комітету представник Міноборони Денис Шарапов вирішив, як мінімум, довести, що куртки були все ж зимові. Для цього заніс до зали деякий виріб і демонстрував його якість. Тим часом один із членів комітету зауважив, що неможливо довести, що це виріб саме з тієї партії. Також наголосив, що доказами у цій справі є документи: "Показують куртку, а потрібні документи", — чути на відео, яке зробили під час засідання.

Міноборони — закупівля форми для ЗСУ: деталі

23 серпня під час засідання Антикорупційного комітету Верховної Ради народний депутат Железняк розповів про фірму, в якої Міноборони купувало форму для ЗСУ. Як з'ясувалось, фірма була створена незадовго до укладання контракту, її власником був громадянин України Роман Плетньов. Водночас провели повну передоплату, однак зимовий одяг не отримали. Натомість в Україну прийшли літні куртки за ціною, втричі вищою за ту, яка вказана у документах на виїзді з Туреччини.

Інформацію про те, що закупівля зимової форми для ЗСУ викликає питання, написали ЗМІ. Тоді журналісти опублікували документи, на яких видно різницю у ціні. Також вони довели, зваживши одяг, що він не міг бути зимовим, бо був надто легкий.

Міноборони України водночас запевнило, що не має стосунку до курток, які дорогою до України так суттєво подорожчали.

Нагадуємо, Київська міська прокуратура повідомила про ще одну справу щодо замовлення військової форми для ЗСУ. З'ясувалось, фірма отримала 35 млн грн від Міноборони, але пошила одяг неналежної якості.

Тим часом міністр оборони Олексій Резніков 22 серпня взяв участь у ветеранському форумі. Під час заходу він заявив, що попереду Україну чекає тривала війна і українцям потрібно єднатись, щоб перемогти.