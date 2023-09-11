Заговорив по-іншому: президент Бразилії допустив арешт Путіна в разі його візиту на саміт G20

Лула да Сілва ще 9 вересня заявив, що Путіна "ні за що не заарештують", якщо він візьме участь у саміті в Ріо-де-Жанейро. Через кілька днів політик наголосив, що рішення про затримання глави Кремля має ухвалити судова системи країни.

За словами президента Бразилії, необхідно переглянути питання про приєднання країни до Міжнародного кримінального суду (МКС), хоча такі країни, як США, Китай та Індія, цього не зробили, пише Reuters.

На сьогодні Бразилія підписала Римський статут, який привів до створення МКС, однак бразильський президент вважає, що необхідно переглянути приєднання до цієї судової інстанції та власну судову систему, щоб ухвалити рішення щодо Путіна.

"Я хочу знати, чому США, Індія і Китай не підписали договір МКС і чому наша країна його підписала", — сказав Лула журналістам у Нью-Делі.

Варто зазначити, що кількома днями раніше президент Бразилії заперечив можливість арешту Володимира Путіна, якщо він особисто приїде на саміт G20.

Нагадаємо, у березні Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна, звинувативши його у воєнному злочині, пов'язаному з незаконною депортацією сотень дітей з України. Водночас в МКС розслідують інші злочини, унаслідок чого, як сказали в суді, можуть бути видані нові ордери на арешт президента РФ та інших представників керівництва країни-агресора.

Путін уже пропустив два останні саміти Великої двадцятки на Балі і в Нью-Делі, а Росію представляв її міністр закордонних справ Сергій Лавров.

Президент Бразилії та російсько-українська війна

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва відзначився низкою неоднозначних висловлювань щодо російської агресії в Україні, що спричинило критику з боку президента України Володимира Зеленського.

Так, ще навесні він запропонував припинити війну, поступившись РФ Кримом, а під час саміту країн ЄС, Латинської Америки та Карибського басейну заявив, що світ уже почав втомлюватися від цієї війни.

У серпні Лула да Сілва висловив думку, що Захід і Рада Безпеки ООН не докладають достатніх зусиль "для припинення цього збройного конфлікту".