"Справа Шуфрича": нардепу продовжили арешт до середини грудня

Як повідомили журналісти, адвокат депутата відмовився коментувати рішення суду не прочитавши ухвалу, однак заявив, що подаватимуть апеляцію.

Печерський районний суд Києва у пʼятницю, 10 листопада, продовжив народному депутатові від забороненої партії ОПЗЖ Нестору Шуфричу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Про це повідомляє "Суспільне".

За словами журналістів, прокурор подав заяву щодо продовження тримання під вартою Шуфрича. Однак адвокати просили альтернативний запобіжний захід.

"Вони також долучили два листи від народних депутатів, Олександра Колтуновича та Григорія Мамки, про взяття Шуфрича на поруки", — йдеться у повідомленні.

Згідно з рішенням Печерського районного суду Києва, екснардепа залишать під арештом до 15 грудня.

Адвокат Шуфрича відмовився коментувати рішення суду не прочитавши ухвалу, однак заявив, що подаватимуть апеляцію.

Також він наголосив, що підозра Шуфричу "не співвідноситься" зі статтею Кримінального кодексу "державна зрада".

Затримання Шуфрича: що відомо

Нагадаємо, 15 вересня, СБУ затримала народного депутата від забороненої партії ОПЗЖ Нестора Шуфрича. Журналіст Юрій Бутусов повідомив, що нардеп є "фігурантом у справі створеної співробітником ФСБ РФ і колишнім нардепом України Володимиром Сівковичем російської шпигунської мережі".

Нестор Шуфрич отримав підозру у справі про державну зраду. За даними СБУ, депутат тісно співпрацював і виконував завдання колишнього секретаря РНБО Володимира Сівковича, агента ФСБ, завдання якого — координація російської агентури в Україні.

За даними журналістів, під час обшуку в Нестора Шуфрича знайшли документ від 2014 року, підписаний ним і Віктором Медведчуком, згідно з яким Донецька і Луганська області мають увійти до складу Росії як "краї з широкою автономією".

Сам Нестор Шуфрич стверджує, що влада "побачила держзраду" в депутатських запитах щодо обставин викрадення судді Чауса під час президентства Петра Порошенка.

Заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук у коментарі для ЗМІ повідомила, що на майбутньому засіданні Верховної Ради буде розглянуто питання про відсторонення народного депутата Нестора Шуфрича з посади голови Комітету зі свободи слова. Важливо зазначити, що в рамках цієї ініціативи не розглядається ліквідація самого Комітету.

Нагадаємо, раніше народний депутат від партії "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко повідомив, що Регламентний комітет підтримав постанову Верховної Ради про зняття депутата Нестора Шуфрича з посади голови Комітету свободи слова.