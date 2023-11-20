Привіз важливе повідомлення: до Києва прибув голова Пентагону Ллойд Остін (фото)

Генерал армії США напередодні 17-го "Рамштайну" запевнив, що Штати продовжуватимуть підтримувати Україну в її боротьбі за свободу проти агресії Росії як зараз, так і в майбутньому.

З неанонсованим візитом до України 20 листопада прибув голова Пентагону Ллойд Остін. На київському вокзалі його зустрічала посол США в Україні Бріджит Брінк. Про це вона повідомила у соцмережі X.

Брінк зазначила, що рада знову вітати в Києві міністра оборони США Остіна разом з головою Європейського командування Збройних Сил США та Верховним головнокомандувачем Об'єднаних збройних сил НАТО генералом Крістофером Каволі.

Своєю чергою генерал Остін зауважив, що він прибув до Києва, аби передати важливе повідомлення.

"США продовжуватимуть підтримувати Україну в її боротьбі за свободу проти агресії Росії як зараз, так і в майбутньому", — написав Остін в соцмережі Х.

Що передувало

Напередодні, 19 листопада, Остін провів телефонну розмову з міністром оборони України Рустемом Умєровим. Вони поговорили про плани щодо наступного засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн"), який відбудеться у форматі відеоконференції 22 листопада.

Як зазначає Міністерство оборони США, очільник Пентагону зустрінеться з лідерами України та проведе з керівництвом переговори на високому рівні.

"Вони будуть зосереджені на подальшому зміцненні стратегічного партнерства між Вашингтоном і Києвом, зокрема на забезпеченні ЗСУ необхідними бойовими можливостями як узимку, так і для подальшого захисту", — йдеться у повідомленні.

Президент України Володимир Зеленський мав зустріч із Остіном цього жовтня, коли в Брюсселі відбувалося засідання в форматі Рамштайн. Попередній візит голови Пентагону до України відбувся в квітні 2022 року. Тоді він приїхав разом із держсекретарем Ентоні Блінкеном.

Нагадаємо, що Фокус повідомляв: за підсумками останньої зустрічі Контактної групи щодо України, яка відбулася в жовтні, партнери Києва заявили про намір і далі підтримувати українську армію і оголосили про нові пакети військової допомоги, що включають обладнання для розмінування, снаряди і додаткові системи NASAMS.

Раніше Фокус писав, що міністр оборони Рустем Умєров прирівняв корупцію до тероризму і заявив, що хоче викорінити корупційну складову. Глава Міноборони розповів, що відомство вибудовує довгострокові контракти, щоб задовольнити потреби ЗСУ.

Крім того, Конгрес США планує ухвалити пакет допомоги для України та Ізраїлю до кінця 2023 року. Над цим працюватимуть у Верхній палаті американського парламенту із Дня подяки до Різдва.