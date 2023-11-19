Підготовка до наступної зустрічі "Рамштайн": Остін і Умєров обговорили ситуацію на фронті

За інформацією Пентагону, сімнадцята зустріч у форматі Рамштайн відбудеться вже наступного тижня.

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Міністр оборони України Рустем Умєеров і глава Пентагону Ллойд Остін у телефонній розмові обговорили майбутню зустріч глав оборонних відомств країн-союзників України у форматі "Рамштайн". Про це повідомляють на офіційному сайті Міноборони США.

"Міністр оборони Ллойд Дж. Остін III поговорив сьогодні телефоном із міністром оборони України Рустемом Умєровим, щоб обговорити останні події на полі бою в Україні. Вони також розповіли про плани проведення наступної контактної групи з оборони України, яка відбудеться практично пізніше цього тижня", — повідомив прес-секретар Пентагону генерал Пет Райдер.

За підсумками останньої зустрічі Контактної групи щодо України, яка відбулася в жовтні, партнери Києва заявили про намір і далі підтримувати українську армію і оголосили про нові пакети військової допомоги, що включають обладнання для розмінування, снаряди і додаткові системи NASAMS.

Крім того, було створено "коаліцію можливостей" з підготовки українських ВПС, яку очолили США, а Данія та Нідерланди взяли на себе підготовку пілотів для винищувачів F-16, переданих Україні.

Нагадаємо, міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що держави-члени ООН, які забезпечують дотримання перемир'я в Корейській війні, занепокоєні позицією Росії та Китаю, які допомагають КНДР нарощувати свій військовий потенціал, оминаючи міжнародні санкції. Міністри оборони 17 країн, що входять до складу Командування ООН, заявили, що країни, які підтримують КНДР у разі її агресії, понесуть серйозне покарання від міжнародного співтовариства.

Раніше Фокус писав, що міністр оборони Рустем Умєров прирівняв корупцію до тероризму і заявив, що хоче викорінити корупційну складову. Глава Міноборони розповів, що відомство вибудовує довгострокові контракти, щоб задовольнити потреби ЗСУ.