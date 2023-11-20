Переміг "продпакети": у "Слузі народу" пояснили, як Дубінський потрапив у Раду (відео)

За словами першого віцеспікера Верховної Ради Корнієнка, мажоритарники, як Дубінський, принесли партії "Слуга народу" найбільше кримінальних проблем. За його словами, блогери-мажоритарники у 2019 році мали перемогти суперників із політсили Порошенка.

Блогера Олександра Дубінського та низку інших відомих людей навмисно використали під час парламентських виборів 2019 року. Планували, що ці люди переможуть, наприклад, у мажоритарних округах, де виборцям "надарували" продуктові набори та гроші. Про деталі виборчої кампанії партії "Слуга народу" розповів перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко. Пояснення пролунали під час інтерв'ю, яке політик дав порталу LIGAnet.

Корнієнко пояснив, що в "Слузі народу" під час виборів 2019 року реалізували спеціальний мікропроєкт для залучення блогерів. Зокрема, виділили групу відомих людей, які мали певну аудиторію в соцмережах. Сподівалися, що прихильники цих людей проголосують на користь нової політичної сили, яка йшла до парламенту з Володимиром Зеленським на чолі.

За словами Корнієнка, завданням блогерів було "спробувати перемогти найодіозніших представників БПП [БПП — "Блок Петра Порошенка" — ред.]". Водночас блогерів висували в округах, "рясно засіяних продпакетами та грошима". Щоб переграти "продпакети й гроші", можна було діяти аналогічно, а можна — "запросити блогерів", вказав перший віцеспікер парламенту.

"У нас були різні кандидати від різних прошарків суспільства. Був мікропроєкт, чи субпроєкт, чи субідея: кілька відомих блогерів, кожен у своєму жанрі, стилі та регіоні, — спробувати їх висунути проти найодіозніших представників режиму, тоді БПП так званого, з тим, щоб спробувати їх перемогти".

Плани технологів "Слуги народу" втілилися: "Люди обрали їх, вони стали депутатами", — сказав політик. Також зазначив, що "у 2019 році багато людей були підписані на Сашу [Дубінського — ред.]".

Корнієнко також визнав, що після виборів його політична сила мала найбільше проблем саме з людьми, які потрапили у ВРУ як мажоритарники від "Слуги народу".

"Вони стали депутатами. На жаль, я теж можу констатувати, більшість проблем кримінального характеру нам принесли мажоритарники", — заявив політик.

Варто зазначити, що Корнієнко з травня 2019 року був очільником передвиборчого штабу партії "Слуга народу", а в листопаді того ж року став головою політсили. У жовтні 2021 року його обрали першим заступником голови Верховної Ради.

Олександр Дубінський — деталі справи

Нагадаємо, 13 листопада ДБР і СБУ повідомили про початок кримінального провадження проти народного депутата від партії "Слуга народу" Олександра Дубінського. Зокрема, політика підозрюють у держзраді за ст. 111 Кримінального кодексу.

Правоохоронці розповіли про деякі деталі справи фігуранта. Згідно з даними слідчих, Дубінський мав кличку "Буратіно" та, як підозрюють, використовувався російськими агентами для розхитування ситуації в країні, для інформаційних спецоперацій проти учасників Революції Гідності й для впливу на американські президентські вибори. Керував групою українців, які втілювали в життя російські плани, Андрій Деркач — екснардеп, якого також підозрюють у держзраді й роботі на ГРУ Росії.

У 2019 році Дубінського обрали своїм представником у парламенті жителі виборчого округу №94 в Обухові на Київщині. Одним із його суперників був Віктор Романюк, народний депутат 7 скликання від партії "Народний фронт". У тому ж окрузі балотувався Ігор Кононенко, який після поразки Петра Порошенка на президентських виборах 2019 року вийшов із БПП.

Нагадуємо, на початку вересня підозру в держзраді отримав нардеп від забороненої партії ОПЗЖ Нестор Шуфрич. Аналогічне розслідування триває проти екснардепа й експрокурора Рената Кузьміна, розповіли ЗМІ.