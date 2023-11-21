"Слоном у кімнаті може бути хто завгодно": Зеленський про претензії Угорщини до України (відео)

Президент не став спростовувати те, наскільки складним може бути шлях до членства ЄС, однак не вважає глобальною проблемою заяви Угорщини.

Президент України Володимир Зеленський наголосив у вівторок, 21 листопада, на важливості виконання семи рекомендацій Єврокомісії на шляху вступу України до Євросоюзу. Про це він сказав на зустрічі з журналістами за підсумками переговорів у Києві з президентом Євроради Шарлем Мішелем і президенткою Молдови Маєю Санду.

Президент України не вважає заяви Угорщини про блокування процесу вступу до ЄС для України глобальною проблемою.

"Ще немає проблеми глобальної. Я вважаю, що слоном у кімнаті може бути будь-хто, залежить від багатьох речей", — сказав Зеленський.

Він наголосив, що Україна зробила та ще зробить усе можливе для виконання тих семи критеріїв, які є важливою передумовою для подальших кроків. І додав, що Євросоюз і сам позитивно характеризує прогрес України.

"На сьогодні ми готові, і я бачу реакцію позитивну (з боку Євросоюзу — ред.)", — заявив Зеленський.

Водночас президент України не став спростовувати ймовірність відмови Україні на саміті ЄС у грудні, хоча це може мати, за словами Зеленського, далекосяжні наслідки.

"Дуже хотілося б, щоб ми не грали на руку Росії. Якщо не буде об'єднання Європи навколо такого важливого рішення, то після такого (прецеденту — ред.) можуть ламатися й інші рішення — про допомогу Україні, про санкційний тиск, про фінансову допомогу. Це — великий виклик для всіх, не тільки для України", — пояснив президент.

Позиція Угорщини щодо членства України в ЄС

Раніше Єврокомісія рекомендувала країнам ЄС почати переговори про членство з Україною. Однак міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що його країна виступає проти вступу України до ЄС до завершення війни з Росією.

Також повідомлялося, що угорський уряд під час 13-х щорічних консультацій із населенням планує провести опитування щодо підтримки членства України в ЄС.

Водночас прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан назвав помилкою старт переговорів про вступ України до Європейського Союзу.

Раніше, 8 листопада, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що ЄК офіційно рекомендує розпочати переговори щодо вступу України до ЄС.