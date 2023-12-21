Нардеп Тищенко заявив, що не був у Таїланді під час повномасштабної війни (відео)

Політик стверджує, що не відвідував Таїланд у рамках свого відрядження в Азію, проте його публікації в соціальних мережах свідчать про протилежне.

Народний депутат Микола Тищенко, виключений із фракції "Слуга народу", стверджує, що не відвідував Таїланд після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. Про це він сказав під час прямої трансляції, яку проводив народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко у Верховній Раді 21 грудня.

Гончаренко запитав у колеги, що він робив у Таїланді під час повномасштабної війни, на що той відповів, що нібито не відвідував цю країну. Тищенко заявив, що був у відрядженні власним коштом у В'єтнамі, а щодо Таїланду — "там інша історія".

На запитання про те, чому тоді в січні 2023 року на сторінках посольства України в Таїланді з'явилося оголошення про зустріч української громади з Тищенком, нардеп відповів, що цієї інформації зараз немає на сайті.

Поїздка Тищенка до Таїланду: що відомо

На офіційному сайті посольства України в Таїланді 26 січня було опубліковано анонс зустрічі Миколи Тищенка з представниками української громади в Бангкоку для "обговорення питань поліпшення взаємодії".

Анонс зустрічі з Миколою Тищенком

Сам народний депутат 27 січня повідомив на своїй сторінці у Facebook, що вирушив до Азії з офіційним візитом і вже 2 тижні перебуває за межами України. За його словами, усе вище керівництво, зокрема й голова фракції "Слуга народу", знали про його поїздку. У цій же публікації Тищенко підтверджує, що перебуває в Таїланді.

"Друга зупинка. Королівство Таїланд. Так, дійсно, сьогодні я другий день перебуваю в цій країні разом із фахівцями з регіону", — написав нардеп.

Тищенко підтвердив, що був у Таїланді

Микола Тищенко в Таїланді Фото: Telegram

Пізніше Тищенко заявив, що деякі представники засобів масової інформації дискредитують Україну перед в'єтнамськими і тайськими партнерами, висвітлюючи його поїздку до Таїланду. Політик також розкритикував учасників закритого чату фракції, які нібито "злили" його фото з відрядження в Мережу.

Микола Тищенко висловився про свою поїздку в Азію Микола Тищенко висловився про свою поїздку в Азію

За даними ЗМІ, нардеп також "засипав" фракційний чат словами обурення, стверджуючи, що його поїздка до Таїланду є нічим іншим, як "титанічною роботою" в рамках зарубіжної дипломатичної поїздки азійськими країнами.

Скріншот листування депутата Миколи Тищенка з чату фракції "Слуга народу"

Скріншот листування депутата Миколи Тищенка з чату фракції "Слуга народу"

Нагадаємо, 29 жовтня Микола Тищенко заявив, що на нього напали у Львівській області. За словами нардепа, він приїжджав у регіон, щоб боротися з рейдерами, які незаконно виселяють літніх людей з їхньої житлоплощі.