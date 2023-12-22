Легалізація медичного канабісу: фракція "Батьківщина" заблокувала вже ухвалений законопроєкт

На думку голови фракції Юлії Тимошенко, легалізація медичного канабісу — це великий пласт кримінальних проблем в Україні. Тому, стверджує вона, цей закон є прямою небезпекою.

Народні депутати з фракції "Батьківщина" 22 грудня заблокували підписання законопроєкту про легалізацію медичного канабісу. Про це у власному телеграм-каналі повідомив перший заступник керівника комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк.

Як зазначив нардеп, розблокувати підписання законопроєкту відтепер можливо лише у січні 2024 року, тобто набути чинності він зможе тільки у наступному липні.

"Фракція "Батьківщина" (що очікувано) заблокувала підписання законопроєкту про медичний канабіс. Відповідно розблокувати його підписання зможе парламент тільки десь в середині січня наступного року. Ще потім час на підпис президента", — зауважив Железняк.

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Чому "Батьківщина" заблокувала законопроєкт

Фракція, очолювана Юлією Тимошенко, 21 грудня попереджала про те, що блокуватиме цей законопроєкт. У заяві пресслужби фракції йдеться про намір оскаржити цю законодавчу ініціативу у Конституційному суді. Крім того, у релізі зауважили, що правки до законопроєкту приймалися у напівпорожній сесійній залі.

Також Тимошенко ще раніше зверталася до колег, запевняючи їх, що легалізація медичного канабісу нашкодить українцям, особливо дітям і тим, хто перебуває у важкому психологічному стані.

"Я закликаю вас не голосувати за цей закон, тому що це великий кримінальний пласт проблем, які чекатимуть Україну. Це велика проблема для дітей-підлітків і для людей, які сьогодні перебувають у важкому психологічному стані через війну. Цей закон є прямою небезпекою", ― заявила Тимошенко.

Як повідомлялося, напередодні Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт №7457 про використання в медицині ліків на основі канабісу. Якщо закон все ж таки буде підписано, то запрацює лише в середині наступного року.

Нагадаємо, в українському парламенті розглянули зміни до проєкту закону про медичний канабіс. За словами голови профільного комітету парламенту Михайла Радуцького, за легалізацію медичного канабісу зараз виступили навіть депутати-популісти, які раніше були проти.

Однак раніше Фокус писав, як канабіс змінює наш організм на генному рівні.