Корнієнко заявив, що депутати не повинні мобілізуватися: у 3-й ОШБр відреагували

За словами заступника командира 3-ї ОШБр Максима Жоріна, він не сприймає тези віцеспікера українського парламенту щодо мобілізації народних депутатів і вважає, що вже варто "припинити генерувати ахінею в медіа".

Заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін розкритикував позицію першого заступника спікера Верховної Ради Олександра Корнієнка щодо мобілізації народних депутатів. Про це він заявив у власному телеграм-каналі.

Він нагадав тези віцеспікера, які той озвучив в інтерв’ю інформагентству "Укрінформ", зокрема стосовно того, що призов парламентаріїв — це російська пропаганда. І зауважив, що не сприймає ці тези Корнієнка, вважаючи, що вже варто "припинити генерувати ахінею в медіа".

Погляд на призов депутатів віцеспікера Верховної Ради

За словами віцеспікера українського парламенту Олександра Корнієнка, депутатам не місце на фронті, вони потрібніші в парламенті. Тож і вважає заступник спікера, що це російське ІПСО, бо росіянам максимально вигідно, аби в Україні не було робочого парламенту.

"Відповідей декілька тут. Є відповідь така нудна законодавчо-конституційна — більше нікому буде тоді голосувати і приймати закони, бюджет зокрема. І це точно заважатиме перемагати, заважатиме функціонуванню держави. Інша відповідь — така, більш морально-етична. Я гадаю, якби депутати, їхні родини, оточення менше демонстрували б такої поведінки, за яку можна осуджувати в суспільстві, то це питання менше б виникало", — пояснив Корнієнко.

Щодо загалом довіри до парламенту, Корнієнко зазначив, що це глобальне явище і навів як приклад опитування американців, де результати засвідчили довіру до Конгресу ще меншу, ніж в Україні.

"Це, напевно, якесь явище світове, що парламентаризм не сильно викликає в суспільстві схвалення, але всі розуміють, що це навіщось треба", — зауважив заступник спікера ВР.

Інша справа, наголосив Корнієнко, що є й певні вимоги до народних депутатів — "бути нормальними людьми, не красти, не кидати гроші за паркан тощо". Віцеспікер згадує, що за час повномасштабного вторгнення в парламенті вже існує кілька кейсів з підозрами або навіть справами НАБУ.

Проте, за словами Корнієнка, було б доречно, як би депутати засвоїли певну напів мілітарну спеціальність, мали додаткові навички. Їхній коефіцієнт корисності був би набагато вищим і в армії у разі потреби, і в парламенті.

"Нам треба мати всім задатки, зачатки мілітарного мислення, парамілітарні професії. Є в тебе троє дітей, як у мене, чи немає, інвалід ти чи не інвалід — я не кажу зараз про новітній Ізраїль, це інша модель точно буде, але всі мають розуміти, що ми потрапили в серйозну халепу з Росією. Зокрема першу медичну допомогу має точно вся країна вміти робити одне одному. Це речі, котрі нам як нації треба всім освоювати", — стверджує Корнієнко.

Віцеспікер запевнив, що тренд на оновлення політичного обличчя країни зберігатиметься і вже зараз є величезний попит на людей, які або самі воювали, або є ветеранами, або волонтерами. Тобто людей, які мають військовий досвід або досвід участі у бойових чи оборонних діях.

Нагадаємо, що через необхідність посилення мобілізаційних заходів в Україні у Верховній Раді було зареєстровано новий документ, який передбачає введення суворіших вимог до обліку та мобілізації громадян.