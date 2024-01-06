Одинадцять нардепів зареєстрували постанову про відкликання Безуглої з посади у комітеті

Ініціаторами постанови є 11 нардепів, серед яких і комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич.

У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про відкликання з посади заступника голови комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Мар’яни Безуглої. Відповідний проєкт зʼявився у суботу, 6 січня, на офіційному вебпорталі парламенту України.

Ініціаторами постанови №10391 є 11 нардепів, серед яких:

голова комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич;

голова правління Інтернет асоціації України Олександр Федієнко;

член комітету з питань аграрної політики та земельних відносин Вадим Івченко;

народна депутатка України 9-го скликання Олена Хоменко;

народний депутат України 7-го скликання Олександр Коваль;

секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко;

народний депутат України 9-го скликання Юрій Здебський;

заступник голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Єгор Чернєв;

народний депутат України 9-го скликання Геннадій Касай;

народний депутат України 9-го скликання Сергій Рахманін;

народний депутат України 9-го скликання Максим Березін.

В пресслужбі Ради зазначають, що метою постанови є відкликання Безуглої з посади заступника голови Комітету.

"Керуючись положеннями статті 83 регламенту Верховної Ради, статті 7 закону "Про комітети Верховної Ради" пропонується відкликати народного депутата Безуглу Мар’яну Володимирівну з посади заступника голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки", — йдеться у повідомленні.

Відповідна постанова набере чинності від дня її прийняття.

Проєкт постанови №10391

Нагадаємо, що 26 грудня Мар'яна Безугла розповіла, яких змін у мобілізації вимагає головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Тоді нардеп заявила, що він хоче позбавити осіб з інвалідністю II групи права на звільнення зі служби. Мар'яна Безугла зазначила, що не підтримує цю ідею і зробить "усе можливе".

Також раніше Марʼяна Безугла писала, що не розуміє, що роблять 700 тисяч військових із 1 млн у Силах оборони України.

5 грудня нардепка Безугла заявила, що найкраще волонтерство — це мобілізація в Сили оборони.