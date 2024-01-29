"Путін скористається": Зеленський пояснив наслідки затримки допомоги від США (відео)

Очільник держави запевняє, що Німеччина може не боятись загрози з боку РФ, якщо передасть потрібну зброю ЗСУ. На його думку, у такому випадку українські Сили оборони зупинять просування росіян.

Якщо Україна не отримає допомогу, яка близько шести місяців затримується Палатою представників Конгресу США, то світ, в підсумку, матиме три наслідки таких дій. Серед іншого, під загрозою війни опиняться країни Європейського Союзу, оскільки російська влада побачить, що може воювати без наслідків. Про можливі загрози внаслідок рішень американських сенаторів розповів президент України Володимир Зеленський розповів під час інтерв'ю німецькому телеканалу ARD.

Під час розмови з журналісткою ARD Зеленський дав відповідь на питання, що станеться, якщо США припинять допомагати Україні і з'ясується, що Європа також цього не зможе зробити. При цьому така ситуація може виникнути, якщо на президентських виборах переможе лідер республіканців Дональд Трамп.

На думку президента, тоді можливі три наслідки, які стануться один за одним.

Спершу в Україні відбудеться дефіцит фінансів та дефіцит зброї для протистояння з російською армією.

Потім буде втрачено зв'язок між США та Європейським Союзом.

Врешті європейці зрозуміють, що у випадку втрати України президент РФ Володимир Путін "піде вперед" і Європа опиниться з ним наодинці. Крім того, будуть наслідки і для НАТО: росіяни побачать слабкість Північноатлантичного альянсу.

"Європа залишиться наодинці серед країн НАТО, хто протистоятиме Росії. Путін цим скористається – 100%. І це буде сигнал говорити про те, що і НАТО не буде таким міцним", — продовжив президент.

Також Зеленський прокоментував попередні дії політиків найбільших світових держав. З його слів, він "розчарований", оскільки вони не зробили майже нічого, щоб Росія не напала на Україну. Серед іншого, президент вважає, що Німеччина може спокійно ділитись зброєю, у тому числі ракетами TARUS, з Україною. На його думку, якщо ЗСУ матимуть усю необхідну зброю, то ЄС може бути спокійним — війна на його територію не прийде.

Україна та США — деталі

Зазначимо, президент США Джо Байден восени 2023 року запропонував виділити Україні 61 млрд дол., які пішли б на військову та фінансову підтримку. Пропозицію президента блокують представники Республіканської партії у Палаті представників: серед останніх приводів блокування — вимоги змінити міграційне законодавство.

Тим часом 5 січня у Пентагоні заявили, що закінчились гроші на надання зброї Україні. Під час засідання Контактної групи у форматі "Рамштайн-18", США змогли гарантувати лише навчання українських військових. Тоді як інші члени групи пообіцяли надати засоби ППО, снаряди різних типів, далекобійні ракети, вертольоти тощо.

Нагадуємо, у американському штаті Техас заявили, що самостійно збудують стіну, яка б завадила нелегальним мігрантам з Мексики пробратись на територію США. Тим часом генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна може за деяких умов отримати запрошення на вступ до альянсу.