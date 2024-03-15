"Правитиме довічно": хто може замінити Путіна на посаді президента РФ, — експерт WP

За словами аналітика Адама Тейлора, якщо політична обстановка в Росії не зміниться, то Володимир Путін помре на своїй посаді. Тоді може початися жорстока боротьба за владу.

Президент РФ Володимир Путін керує Росією вже майже чверть століття. Його режим не терпить конкуренції, а тому для спадкоємців залишається "мало місця". Про це у статті для Washington Post написав аналітик Адам Тейлор.

Він написав, що немає жодних підстав вважати, що Путін піде у відставку. Багато спостерігачів припускають, що він правитиме довічно.

У матеріалі йдеться, що Путін убив усіх своїх політичних конкурентів, включно з Олексієм Навальним, Борисом Нємцовим, а також колишнім главою ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним. До виборів, які відбудуться 17 березня, не допустили номінальних суперників, які виступають проти війни з Україною.

Можливі наступники Путіна

Тейлор написав, що найвідомішим "учнем" Путіна є Дмитро Медведєв, який обіймав посаду президента РФ із 2008 до 2012 року. Тоді його вважали потенційним "реформатором". Однак зараз політик відомий агресивними висловлюваннями на адресу Заходу та України.

Також експерт згадав міністра оборони РФ Сергія Шойгу. Він добре відомий, однак у нього немає народної підтримки. Є ще популярний серед росіян мер Москви Сергій Собянін.

Повідомляється, що дуже впливовою людиною є секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев. Він вирізняється "яструбиною" риторикою, хоча мало хто знав про нього до початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Тейлор зазначив, що у Путіна зараз немає реальних суперників, а тому всі спекуляції про майбутнє Росії часто зав'язані на здоров'ї президента РФ. Це свідчить про те, що якщо політична обстановка в Росії не зміниться, то Володимир Путін помре на своїй посаді. Багато хто пророкує, що, коли очільник Кремля нарешті "покине" свою посаду, почнеться запекла і хаотична боротьба за владу.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що повалення Путіна не призведе до демократії в Росії. За словами оглядача видання Bild Петера Тіде, Володимир Путін повинен боятися, що опозиціонери можуть убити його.

Також повідомлялося, що Герасимова могли звільнити з посади глави Генштабу РФ. За даними російських журналістів, тимчасово виконувати обов'язки глави відомства буде генерал-полковник Віктор Позніхір. Нещодавно його підвищив у званні президент Росії Володимир Путін.