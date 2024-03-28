"Фатальна помилка": друг Путіна Шредер впевнений, що домовиться про мир в Україні, — ЗМІ

80-річний Герхард Шредер, який лобіював інтереси "Газпрому", пропонує домовитись про мир, в якому не станеться поразка однієї з країн.

Колишній Федеральний канцлер Німеччини (1998-2005 рр.) Герхард Шредер сподівається домовитись про мир завдяки 20-річній дружбі з президентом РФ Володимиром Путіним. Політик згадує, що намагався домовитись про мир у 2014 році. У 2024 році його дружба з очільником Кремля допоможе припинити війну. Впевненість у можливості домовитись з Путіним Шредер висловив у інтерв'ю, про яке написало видання Tagesschau.

Шредер нагадав журналістам, що тривалий час підтримує дружні стосунки з президентом РФ. Тому ексканцлер сподівається, що це допоможе домовитись про припинення російсько-української війни.

"Можливо, це все ще може допомогти знайти рішення шляхом переговорів, я не бачу іншого рішення", — навели журналісти слова співрозмовника.

У минулому політик погодився, що напад РФ на Україну був "фатальною помилкою". При цьому, наголосило видання, він "не відрікався" від відносин з Путіним. Наприклад, німець продовжував бути лобістом компанії "Газпром", яка будувала газопровід Nord Stream 1 та Nord Stream 2 у Балтійському морі: був членом правління.

У іншому фрагменті інтерв'ю у Шредера запитали, чому він продовжує "дружити" з очільником Кремля, який призвів до десятків тисяч смертей. У відповідь політик пояснив, що "є інший вимір". Також деталізував зміст своєї пропозиції щодо мирних перемовин. На його думку, Франція і Німеччина повинні наполягати на мирі. При цьому не має бути повної поразки однієї з країн — про яку країну ідеться, не уточнюється.

Герхард Шредер — 80-річний німецький політик (7 квітня — день народження), член Соціал-демократичної партії Німеччини. Політик був Федеральним канцлером з 1998 по 2005 рр. Згодом стало відомо, що він входить у раду правління російської корпорації "Газпром" та є акціонером компанії Nord Stream AG, яка будувала балтійський газопровід.

На порталі ZDF навели деталі життя Шредера. Зокрема, у 2014 році, коли почалось гібридне вторгнення РФ в Україну, він намагався стати посередником в мирних перемовинах, але з цього нічого не вийшло. Спроба відбулась саме тоді, коли політик відзначав 70-річчя у Росії.

"У 2014 році, невдовзі після російської анексії Криму, колишній канцлер святкувала з Путіним на прийомі Nord Stream AG в Юсуповському палаці в Санкт-Петербурзі", — написали журналісти.

Про тривалі дружні зв'язки свідчить попередній ювілей німецького політика: "на 60-річчя Шредера Путін приїхав до Ганновера з козацьким хором", — вказує ZDF.

Перемовини про мир — деталі

Зазначимо, після вторгнення РФ в Україну у 2022 році президент Володимир Путін заявив, що ціллю війни є "денацифікація та демілітаризація" України. Після цього під час проб мирних перемовин, наприклад, у Мінську та Стамбулі, представники Кремля заявляли, що Україна має погодитись з втратою території і роззброїтись. Водночас президент Володимир Зеленський запропонував власний мирний план, згідно з яким РФ іде з окупованих територій та виплачує репарації.

У 2024 році стало відомо про намір Кремля провести нову хвилю мобілізації та піти в нову атаку на Харків або інше українське місто. При цьому російські політики час від часу продовжують заявляти, що РФ готова домовлятись про мир, але виключно на своїх умовах. Водночас Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц, згідно з даними ЗМІ, намагається тиснути на Україну, щоб примусити до "миру".