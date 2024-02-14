"Пішов в інший бік": Беленюк здобув бронзу та ігнорував росіянина під час нагородження

Борець Жан Беленюк відмовився перебувати поруч з громадянами РФ та Білорусі на п'єдесталі. Українця не буде на спільному фото переможців Чемпіонату Європи у ваговій категорій до 87 кг.

Український борець та народний депутат Жан Беленюк відмовився брати участь у вітальних заходах під час нагородження переможців Чемпіонату Європи з греко-римської боротьби у Бухаресті (Румунія). Українець не побажав подавати руки громадянину РФ, який брав участь в урочистостях. Про подію на ЧЄ з боротьби розповіло інформаційне агентство ТАСС.

Журналісти ТАСС пояснили, що інцидент стався під час фінального фотографування та рукостискань, яке відбувається під час нагородження. Беленюк, який отримав бронзу у ваговій категорії до 87 кг, мав би приєднатись до фотосесії разом з іншими переможцями, серед яких був російський борець. Українець відмовився брати у цьому участь.

"Беленюк попрямував у інший бік", — написали на порталі росЗМІ.

Якби борець залишився, йому б довелось тиснути руку громадянину РФ, який брав участь у змаганнях під прапорами інших держав. Золото Чемпіонату Європи з боротьби 2024 отримав Олександр Комаров, уродженець Санкт-Петербургу, який вдягнув форму Сербії. Крім того, на п'єдестал потрапив громадянин Білорусі Кирил Маскевич, бронзовий медаліст, зауважили журналісти.

Зазначимо, на порталі Міжнародної федерації греко-римської боротьби United World Wrestling розповіли про бронзову медаль Жана Беленюка. Також вказується, що перебуває на третьому місці світового рейтингу борців у категорії Seniors до 87 кг.

Жан Беленюк — 33-річний український спортсмен, який здобував золото та срібла на двох Олімпійських іграх. Крім того, він тричі отримував золоту медаль на Чемпіонатах Світу і тричі ставав бронзовим призером Чемпіонату Європи. У 2019 році борця обрали народним депутатом по списку партії "Слуга народу".

На сторінці у Facebook він ще не коментував події на ЧЄ з боротьби 2024.

Спорт та війна РФ — вчинки українських спортсменів

Зазначимо, після російського вторгнення в Україну російські спортсмени продовжують брати участь у більшості змагань — спортивні функціонери не бажають позбуватись представників країни-агресора. Тому під час змагань стаються інциденти внаслідок зустрічі українців з представниками РФ. Наприклад, влітку 2023 українська фехтувальниця Ольга Харлан відмовилась тиснути руку росіянці після завершення двобою. Судді спершу її покарали, заявивши про дискваліфікацію. Втім, згодом вони передумали.

У схожій ситуації опинилась українська тенісистка Еліна Світоліна — вона відмовилась тиснути руку росіянці Анні Блінковій, яка відкрито підтримує вторгнення РФ в Україну.

У січні 2024 року українки брали участь в Australian Open-2024: Даяна Ястремська дійшла до півфіналу турніру. 11 лютого Ольга Харлан стала переможницею Чемпіонату Світу в Перу.