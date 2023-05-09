Першими на Марс мають полетіти лише жінки: вчені пояснили чому

Дослідники вважають, що раціональнішим у плані використання ресурсів буде саме жіночий екіпаж.

Вчені з Європейського космічного агентства (ЕКА) представили нове дослідження, в якому вони стверджують, що планована пілотована місія на Марс має складатися тільки з жінок. За їхніми словами, це заощадить десятки мільйонів доларів, пише Daily Mail.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

На сьогоднішній день у космосі побували 622 астронавти, але з них лише 72 особи були жінками. Що стосується NASA, то американське космічне агентство відправило до космосу 355 астронавтів, і з них лише 55 були жінками. На навколомісячній орбіті побували 24 астронавти, 12 змогли ступити на поверхню Місяця, але серед них не було жодної жінки. До речі, цю ситуацію NASA виправить під час польоту до Місяця в 2024 році, адже однією з чотирьох членів екіпажу місії Artemis 2 буде американка Крістіна Кох. Про інших членів екіпажу цієї місії Фокус докладно писав. У 2025 році NASA планує нову висадку астронавтів на Місяці і серед тих, хто ступить на поверхню супутника Землі, також вперше буде жінка.

Христина Кох буде першою жінкою, яка облетить Місяць на космічному кораблі Фото: NASA

Першою жінкою, яка побувала у космосі, стала Валентина Терешкова, представниця вже неіснуючого СРСР. Вона здійснила свій політ у 1963 році. Першою американкою, яка побувала в космосі, стала Саллі Райд. Вона здійснила свій політ у 1983 році та стала третьою жінкою у світі, яка побувала на навколоземній орбіті.

Саллі Райд – перша жінка-астронавт США Фото: NASA

NASA планує відправити першу пілотовану місію на Марс вже в 2030-х роках і, можливо, до складу екіпажу буде включено, як і під час майбутнього польоту на Місяць, жінку-астронавта. Вчені з ЄКА провели дослідження, щоб визначити, які астронавти найкраще підходять для першого польоту на Марс. Результати показують, що перший екіпаж, що летить на Червону планету, повинен складатися виключно з жінок. Вчені вважають, що у плані використання ресурсів це буде найраціональніший екіпаж.

Політ на Марс в один бік в середньому займає 7 місяців, тобто загальна тривалість польоту, включаючи повернення на Землю, може зайняти до 2 років. Хоча цей термін може збільшитися з різних причин.

Вчені з ЄКА змоделювали тривалу місію на Марс, в якій беруть участь 4 жінки-астронавти. Результати дослідження показали, що:

жінки займають менше місця на борту космічного корабля, тобто він може бути меншим за розміром, ніж якби в ньому летіли чоловіки;

жінкам потрібно на 1,7 тонн менше їжі, ніж чоловікам, тому можна заощадити лише на цьому понад 100 млн. доларів;

жінки споживають менше кисню та виділяють менше вуглекислого газу, ніж чоловіки на 60%;

жінкам потрібно менше води, аніж чоловікам на 17%;

Вчені вважають, що в середньому споживання життєво важливих ресурсів під час польоту лише жіночого екіпажу на Марс скоротиться в середньому на 30%.

Дослідники вважають, що раціональнішим у плані використання ресурсів буде саме жіночий екіпаж Фото: Daily Mail

Таким чином, перший політ на Марс із виключно жіночим екіпажем дозволить здешевити місію та використовувати космічний корабель меншого розміру, адже потрібно буде брати із собою набагато менше запасів. А це суттєва економія коштів, вважають вчені.

У той же час дослідники вказують на те, що змішані екіпажі, що складаються з чоловіків і жінок, будуть потрібні під час подальших польотів на Марс, коли тут буде створено першу людську колонію.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, які рослини зможуть виростити астронавти на Марсі, щоб не померти з голоду.

Також Фокус писав про те, як виглядатиме перша людська база на Марсі.

Нагадуємо, що вчені назвали терміни, коли земляни зможуть колонізувати не лише Марс, а й інші планети, як уже писав Фокус.