Важкий космічний метал. NASA і гурт Metallica створили ролик про запуск найпотужнішої ракети (відео)

Якщо ви бачили запуск ракети Space Launch System у рамках місії Artemis 1 раніше, то тепер у новому відео американський хеві-метал гурт додав цьому запуску більше "палива".

NASA показало новий відеоролик із запуском космічного корабля Orion разом із найпотужнішою на сьогоднішній день ракетою-носієм Space Launch System у рамках місії Artemis 1. Але це відео примітне тим, що як саундтрек було використано пісню "Fuel" ("Паливо") від американського гурту Metallica. Під важкий гітарний супровід на відео злітає вперше величезна ракета NASA, щоб відправити до Місяця космічний корабель, пише Space.

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"Дайте мені палива! Дайте мені вогню!" співається в пісні гурту Metallica, що дуже пасує як саундтрек для кадрів запуску місії Artemis 1, яка успішно завершилася ще в грудні минулого року. Космічний корабель Orion зміг облетіти Місяць і повернутися назад на Землю. Фокус уже писав про те, який вигляд мала Земля з космосу під час цього повернення.

Такою побачив Землю з космосу корабель Orion у грудні 2022 року Фото: NASA

Наразі NASA веде активну підготовку до місячної місії Artemis 2, коли чотири астронавти, Рід Вайсмен, Віктор Гловер, Христина Кох і Джеремі Хенсен на борту корабля Orion здійснюватимуть таку ж подорож навколо Місяця, але в листопаді 2024 року. Детально про цю місію, а також про самих астронавтів Фокус уже писав.

NASA показало новий відеоролик із запуском космічного корабля Orion разом із найпотужнішою на сьогоднішній день ракетою-носієм Space Launch System у рамках місії Artemis 1 Фото: NASA

Що ж стосується гурту Metallica, то створений 1981 року колектив, який вважається одним із піонерів хеві-металу, входить до сотні найкращих виконавців усіх часів за версією журналу Rolling Stone. І принаймні один з учасників гурту є фанатом польотів у космос.

Йдеться про гітариста Кірка Хеммета, який ще кілька років тому заявив, що він завжди хотів зіграти на космічному кораблі або навіть на Місяці. Хоча не відомо чи збирається гурт Metallica полетіти в космос, а з урахуванням розвитку космічного туризму, це вже можливо для деяких звичайних людей, але завдяки новому відео колектив тепер хоча б у такому вигляді приєднався до місячних місій NASA.

Після завершення місії Artemis 2 NASA збирається вперше з 1972 року висадити астронавтів на Місяці в рамках місії Artemis 3 у 2025 або 2026 році. Зараз багато що залежить від того, наскільки швидко компанія SpaceX зможе надати посадковий модуль Starship для цієї місії.

Після завершення місії Artemis 2 NASA збирається вперше з 1972 року висадити астронавтів на Місяці в рамках місії Artemis 3 у 2025 або 2026 році Фото: NASA

Одна з модифікацій новітньої ракети-носія Starship так і не змогла успішно полетіти в космос ще в квітні цього року, і її підірвали в повітрі, про що вже докладно писав Фокус. Поки що нової дати запуску цієї ракети немає, але, як уже писав Фокус, наприкінці червня Ілон Маск вкотре заявив, що ця подія відбудеться вже за кілька місяців.

Фокус уже писав про те, що минулого тижня сталася чергова катастрофа для космічної галузі Японії. Під час випробувань вибухнув двигун нової ракети-носія.

Що ж стосується польотів на Місяць, то минулого тижня, як уже писав Фокус, відбувся успішний запуск індійської місії "Чандраян-3". Тепер залишилося дочекатися кінця серпня, щоб з'ясувати, чи зможуть індійські апарати здійснити вперше в історії успішну посадку в районі південного полюса Місяця.