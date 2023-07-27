Лев на двох лапах: новий вид динозаврів, виявлений у Таїланді, вразив дослідників

У Таїланді вчені зробили відкриття, яке проливає світло на доісторичне минуле. Дослідники виявили новий вид динозаврів, що колись жив у цьому регіоні в пізньому Юрському періоді, приблизно 145-163 млн років тому.

Вчені виявили скелет Minimocursor phunoiensis у формації Фу Крадунг (Phu Kradung) в місцевості Фу Ной (Phu Noi) в Таїланді. За словами авторів дослідження, повнота скелета робить його одним із найкраще збережених зразків динозаврів, коли-небудь знайдених у Південно-Східній Азії, пише IFLScience.

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Minimocursor належить до групи під назвою Neornithischia. До цієї групи входять різні типи динозаврів, такі як орнітоподи, маргіноцефали та дрібні двоногі види.

Під час ретельного вивчення дослідники виявили кілька характерних особливостей, які відрізняють мінімокурсора від інших динозаврів. Зокрема, динозавр мав унікальну кісткову шишку на щелепі, відому як яремний бугор, а також виступаючий гребінь на тазі. Ці характеристики дають цінну інформацію про анатомію та еволюційну історію виду.

Щоб оцінити розмір цих древніх істот, вчені дослідили стегнову кістку довжиною 26 см. На основі цих характеристик вони вважають, що дорослі особини могли досягати довжини до 2 м, що робить їх порівнянними за розмірами з сучасними левами.

Особливо інтригує те, що, попри відносно невеликий розмір, будова ніг мінімокурсора, схоже, пристосована для швидкого бігу. А це дозволяє припустити, що вони були спритними і швидкими. Саме таке поєднання розміру і спритності принесло їм назву "Minimocursor", що в перекладі з латинської означає "найменший бігун".

Щодо їхнього раціону, то аналіз зубів динозаврів надав важливі підказки. Стоматологічні дані переконливо свідчать про те, що ці древні тварини були лише травоїдними. Такі знахідки дають цінне уявлення про давню екосистему та роль, яку відігравали в ній ці динозаври.

Враховуючи велику кількість екземплярів, знайдених у Фу Ной, дослідники припускають, що мінімокурсори могли бути звичайним і широко розповсюдженим видом у свій час. Значення цього відкриття виходить за межі простої ідентифікації нового виду; воно також має значення для розуміння біорізноманіття, біогеографії та ранньої еволюційної історії неорнітозаврів пізньої юри та ранньої крейди.

Хоча початковий аналіз виявив велику кількість інформації, проте багато з решти кісток, включаючи додатковий череп, все ще перебувають на стадії підготовки та вивчення. Ці ще не опубліковані зразки можуть поглибити наше розуміння біології Minimocursor phunoiensis і в майбутньому дати ще більше інформації про захопливий світ стародавніх істот.

З розвитком наукових досліджень загадкова історія Minimocursor та його ролі в стародавніх екосистемах Таїланду, безсумнівно, ставатиме все заплутанішою.

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