"Лазанья" зі слідів доісторичних істот: на Алясці вчені відкрили "колізей динозаврів" (фото)

У самому серці Національного парку Деналі монументальна знахідка переписала історію доісторичного існування. Науковці виявили ретельно збережені сліди і відкрили різноманітні види давніх тварин у дивовижному "колізеї динозаврів".

У Національному парку Деналі зроблено важливе палеонтологічне відкриття, яке дослідники називають "колізеєм динозаврів". Нині це найбільше місце знахідок слідів динозаврів на Алясці. Ця назва не просто риторична; нещодавно опубліковане дослідження розкриває ступінь важливості, відзначаючи багатство слідів видів, які охоплюють багато поколінь, добре збережених шар за шаром, пише IFLScience.

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Сукупність слідів нагадує стратифіковане розташування, своєрідну "лазанью". Це злиття незгладимих відбитків, викарбуваних у доісторичному шарі важкими кроками велетенських динозаврів, у поєднанні з отриманими зліпками, утвореними осадом, що утворився в цих заглибинах і згодом застигав. Ця колекція вирізняється як своєю численністю, так і різноманітністю, представляючи неймовірний ансамбль видів динозаврів, кожен відбиток яких є напрочуд деталізованим за формою.

Пет Дракенміллер, старший автор наукової статті та директор Музею Півночі університету Аляски, описує свої враження з відтінком захоплення: "Вони мають чудову естетичну якість, дозволяючи спостерігати контури пальців ніг і текстури шкіри".

На одній зі скель видно численні заглиблення від слідів гадрозавра Фото: Patrick Druckenmiller

Перші уявлення про скелі, з яких складається "колізей", були скромними, ледь натякаючи на виснажливий семигодинний похід, необхідний для того, щоб дістатися до них.

"Коли сонце потрапляє під ідеальним кутом на ці ділянки, вони просто вибухають, — сказав Дастін Стюарт, провідний автор статті. — Ми всі були просто приголомшені, а потім Пат сказав: "Беріть фотоапарат". Ми були в шоці".

Виникає питання, за яких обставин ці сліди динозаврів опинилися на вертикальній скелі. Пояснення криється в динамічній взаємодії тектонічних плит Землі.

У пізньому крейдяному періоді скелі спочатку були горизонтальними відкладеннями осадових порід. З плином часу неспокійний рух тектонічних плит призвів до появи величного хребта Аляска, піднявши частину земної кори в небо. Ця цікава послідовність слугує нагадуванням про те, що сліди динозаврів можуть матеріалізуватися в найнесподіваніших місцях, навіть на підлозі в ресторанах.

Скеля позначена сотнями відбитків лап різних видів динозаврів Фото: Patrick Druckenmiller

У процесі геологічних перетворень, що передували цим трансформаціям, горизонтальні відкладення, ймовірно, займали територію, близьку до джерела води в межах широкої заплави. Ця місцевість могла бути основним центром перебування динозаврів, виступаючи в ролі сполучної ланки, яка протягом тисячоліть притягувала молодняк і дорослих особин різних видів.

Складні сліди розкривають історію, яка малює портрет активної участі травоїдних динозаврів. Серед них були й рідкісніші м'ясоїдні види, включаючи хижаків, тиранозаврів і невелику кількість мініатюрних болотяних птахів.

Дракенміллер проливає світло на цю колишню екосистему: "Це був ландшафт, вкритий пишним листям, царство, де панували динозаври. Цими просторами блукав тиранозавр, який значно перевищував за розмірами сучасних найбільших бурих ведмедів. Мандрували хижаки, ширяли повітряні рептилії, а птахи залишали свої сліди. Екосистема, що викликає глибоке здивування".

Один слід великого м'ясоїдного динозавра, ймовірно, тиранозавра Фото: Dustin Stewart

Денні Кеппс, геолог Національного парку Деналі, розмірковує про подвійний пріоритет: "Хоча нашим головним обов'язком є збереження скам'янілостей світового рівня, таких як "колізей", від потенційних руйнувань і розкрадань, ми також прагнемо створити атмосферу, яка заохочує відвідувачів досліджувати скам'янілості в їхньому геологічному контексті. Це дає змогу глибше зрозуміти еволюційну траєкторію ландшафтів та екосистем у різних часових проміжках, зберігаючи ці останки недоторканими для майбутніх поколінь, які зможуть ними милуватися".

Раніше Фокус писав, що у скам'янілих фекаліях першого хижака на Землі знайшли паразитів. Дослідники кажуть, що яйцям паразитів близько 200 мільйонів років.