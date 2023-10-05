Зашифрували древні: 9 найвідоміших текстів, які досі ніхто не прочитав (фото)

Нерозшифровані тексти — це окрема частина історії людства, яка викликає безліч питань у лінгвістів та любителів таємниць. Найдревніші з цих загадкових кодів сягають неоліту, й досі ніхто не наблизився до розгадки.

Від написів на неолітичних табличках до таємничих символів, викарбуваних на стародавніх артефактах, у світі є безліч загадкових кодів і текстів, які століттями спантеличували експертів. Ці гостроцікаві загадки зачаровують науковців та любителів історії, обіцяючи розкрити таємниці давно зниклих цивілізацій, пише Ancient Origins.

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Напис Шагборо: таємниця з 18 століття

В Англії, в залі Шагборо, стоїть пам'ятник, відомий як Пам'ятник Пастуху. Створений у 18 столітті, він містить загадковий напис, який вже багато поколінь спантеличує істориків та дешифрувальників.

Цей пам'ятник замовив Томас Ансон, член британського парламенту, у фламандського скульптора Пітера Ше. На монументі зображено картину "Аркадські пастухи" Ніколя Пуссена, під якою містить напис. Він складається з восьми літер — O U O S V A V V. Під ними з лівого та правого краю розташовані літери D та M.

Дехто припускає, що він містить приховане послання, тоді як інші вважають, що це може бути складною історичною загадкою, навмисно створеною для того, щоб збити нас з пантелику.

Робота Ніколя Пуссена "Аркадські пастухи" відтворена на пам'ятнику пастухам разом з "Написом Шагборо", який є одним з найвідоміших нерозшифрованих кодів усіх часів і народів Фото: Public Domain

Хай там як, цей пам'ятник знайшов своє місце у книгах, зокрема у "Коді да Вінчі" Дена Брауна. В ній припускається, що Ніколя Пуссен був членом Пріорату Сіону, таємного ордену ченців.

Ієрогліфи мая: розшифровка складного письма

Протягом століть ієрогліфічна писемність цивілізації мая становила величезний виклик для дешифрування. Ієрогліфи, які спочатку вважалися немовними або неповними, поступово розкривали свої таємниці.

Це переконання переважало зі зрозумілих причин: у цій системі є сотні унікальних знаків у формі тварин, людей, різних об'єктів та абстрактних малюнків. Зараз науковці визнають їх повноцінною писемністю та з кожним днем все глибше занурюються у розшифровку цих ієрогліфів.

Ронго-ронго: таємниче письмо острова Пасхи

На острові Пасхи загадкові символи, викарбувані на дерев'яних дощечках, відомих як Ронго-ронго, спантеличили дослідників. Ці написи у формі людей, тварин, рослин та геометричних фігур не піддаються простому тлумаченню.

Дехто стверджує, що вони, можливо, не є справжнім письмом, а радше протописемністю, що передає інформацію без мовного контексту. Інші вважають, що це не просто символи, а писемність рапануйської мови.

На острові Пасхи загадкові символи, викарбувані на дерев'яних дощечках, відомих як Ронго-ронго, спантеличили дослідників Фото: Greg Poulos / CC BY-SA 2.0

Їх вперше виявили у 1864 році, коли Ежен Ейро, місіонер римо-католицької церкви, відвідав острів Пасхи та виявив 26 табличок. За іншими джерелами, їх виявили ще у 1722 році.

На жаль, ці артефакти значно пошкодилися з плином часу, і їхня розшифровка вкрай складна. Спроби дізнатися, що на них написано, ускладнило ще й те, що у 1862 році всіх працездатних людей, зокрема тих, які вміли читати цією мовою, вивезли в рабство на Чилі.

Тертерійські таблички: найдавніша форма письма

У 1961 році в Румунії археолог Ніколає Власса натрапив на неолітичні таблички з пісковику, а також 26 фігурок з глини та вапняку. Спочатку археологи всі предмети віднесли на доіндоєвропейської культури Вінча (бл. 2700 року до н. е.). Однак подальший радіовуглецевий аналіз решток людини і кісток тварин, знайдених в цьому ж шарі з табличками, датував їх 5500 роками до н. е..

Тертерійські написи стали відомими після того, як археологиня Марія Ґімбутас, оголосила, що піктограми на цих табличках є найдавнішою у світі писемністю. Інша теорія вважає, що як і у випадку з клинописом, первісною функцією піктограм міг бути облік та оцінка вартості. На підтримку цієї теорії наводять той аргумент, що символи часто наносили на днище горщиків.

Хай там як, досі немає жодних доказів, які могли б підтвердити одну з теорій. То ж нам залишається тільки здогадуватися, навіщо використовувалися ці піктограми.

Фестський диск: загадка, що закручується по спіралі

Виявлення у 1908 році у стародавньому мінойському місті Фест на Криті Фестського диска відкрило одну з найзагадковіших таємниць археології. Покрита спіраллю дивних викарбуваних символів, ця обпалена глиняна пластина не піддається розшифровці. На обох сторонах диска нанесені ієрогліфи, розділені лініями на групи.

Сторона А Фестського диска, що експонується в Археологічному музеї Іракліона Фото: C. messier / CC BY-SA 4.0

Як першовідкривач мінойської столиці Кносс, Артур Еванс, так і експерти намагалися перекласти цей диск, проте без успіху. Деякі вчені вважають, що символи можуть бути написані лінійним письмом А, не пов'язаним з жодною з відомих мов.

Водночас є теорія, що це складове письмо, пов’язане з різними мовами, такими як хетська, гомерівська грецька, індоєвропейська чи семітська мова. Доки код не буде розгадано, Фестський диск залишатиметься загадкою для лінгвістів та любителів таємниць.

Рукопис Войнича: загадковий текст

У 1912 році з'явився Манускрипт Войнича — загадковий документ 15-го століття, який зараз зберігається в Єльському університеті. Його невідомий автор використовував незрозумілу мову, і навіть ілюстрації в тексті викликають подив.

Сторінка з нерозшифрованими кодами в рукописі Войнича Фото: Wikicommons

Дехто припускає, що це може бути сконструйована мова, призначена для приховування секретної інформації, тоді як інші вважають це ретельно продуманою містифікацією. Досі ніхто не зумів розшифрувати цей документ, попри неодноразові заяви в медіа.

Табличка з Діспіліо: текст древніх греків

Грецький археолог Георгій у 1993 році виявив незвичайний артефакт, який згодом назвали табличкою з Діспіліо. Це дерев'яний артефакт, прикрашений символами, який датується приблизно 7260-5250 роками до н. е.

Ця табличка може бути доказом існування давньої форми письмового спілкування Фото: Wikimedia Commons

Ця табличка може бути доказом існування давньої форми письмового спілкування, оскільки аналогічні символи раніше виявили в культурі Вінча. Деякі експерти вважають, що символи на табличці мають схожість з ранніми формами грецького алфавіту. Також існують теорії про те, що символи передували лінійному письму, яке використовували мікенці.

Проте, через нестачу схожих артефактів та інструментів розшифровки, ми не можемо стверджувати, чим саме є ця табличка.

Кодекс Рохонці: нерозбірливе угорське письмо

Знайдений в Угорщині у 1800-х роках, Кодекс Рохонці, ймовірно, був частиною бібліотеки графа Густава Баттьяні, який згодом пожертвував свою колекцію Угорській академії наук.

Спочатку вважалося, що кодекс походить із Середньовіччя, але його мова, яка нагадує староугорську писемність, залишається таємницею Фото: Public Domain

Спочатку вважалося, що кодекс походить із Середньовіччя, але його мова, яка нагадує староугорську писемність, залишається таємницею. Особистість автора та призначення цього загадкового тексту невідомі, що продовжує захоплювати науковців та лінгвістів.

Є безліч версій, пов'язаних із цим текстом: що це історія волохів та протистояння половцям і печенігам чи апокрифічне Євангеліє дитинства Христа з вступом із молитов, які переходять в розповідь про дитинство Ісуса.

Писемність цивілізації долини Дунаю: суперечлива система

Цивілізація долини Дунаю, одна з найдавніших в Європі, залишила після себе писемність, що складається з геометричних фігур і символів. Дехто стверджує, що це просто декоративне письмо, інші, як Гаральд Гарманн, вважають, що це найдавніше письмо у світі. Однак більшість вчених відкидають пропозицію Гаармана, припускаючи, що символи на табличках є лише декоративними.

Цивілізація долини Дунаю, одна з найдавніших в Європі, залишила після себе писемність, що складається з геометричних фігур і символів Фото: UNED

Ці символи, так звані символи Вінча (названі на честь перших знахідок поблизу ріки Вінча, неподалік від Белграда), нанесені на різні артефакти, але їхнє справжнє значення досі не розкрите. Ця культура, а отже, і її гіпотетична мова, була поширена в Угорщині, Румунії та Болгарії.

У прагненні розшифрувати ці стародавні коди і тексти дослідники заповнюють прогалини в нашому розумінні історії, наближаючись до розкриття таємниць минулих цивілізацій. Кожен напис, викарбуваний на кам'яних табличках чи глиняних артефактах, являє собою спокусливий шматочок людської головоломки, що чекає того дня, коли його значення буде розгадано, а таємниці розкрито.

Раніше Фокус писав про таємницю "вбивства" Хлопчика Крітіоса, а саме в чому криється розгадка давньогрецького шедевра.

А також ми розповідали про знайдений артефакт із "неправильною" молитвою Давида. Його виявили біля Єрусалима.