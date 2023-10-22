Віз вугілля з Огайо: затонулий 130 років тому пароплав "Африка" знайшли цілим і неушкодженим на дні озера (фото)

Місце аварії корабля досліджували за допомогою підводного дрона. Однією з підказок, що на дні озера Гурон лежить пароплав "Африка", були його розміри. Корабель прямував до провінції Онтаріо та затонув під час сніжної бурі в жовтні 1895 року.

Корабель, який зник під час шторму 128 років тому, виявили практично цілим і неушкодженим на дні озера. Авторами несподіваного відкриття стали кінематографісти Івонн Дреберт і Зак Мельник, які знімали документальний фільм про інвазивні мідії квага. Ці молюски обліплюють затонулі кораблі та збиті літаки на дні Великих озер у Північній Америці. Про це повідомляє Fox News.

Кінорежисери знайшли затонулий пароплав "Африка", який перевозив вугілля з Огайо в Онтаріо та затонув у водах озера Гурон під час сніжної бурі в жовтні 1895 року.

Пошуки пароплава "Африка"

За повідомленнями, 11 членів екіпажу нічого не бачили через складні погодні умови. Корабель був побудований 1873 року, місце його аварії досі так і не могли знайти.

Пароплав "Африка"

За словами Дреберт, у день, коли було зроблено несподівану знахідку, дослідницьку роботу вже збиралися закінчувати, але все ж таки вирішили перевірити дно, тому що підводний дрон помітив щось більше, ніж просто купу каміння на глибині 85 метрів.

Підводний дрон на дні озера Гурон

"Ми бачимо багато мідій, і це те, що ми зазвичай і зустрічаємо на дні. Але потім вдалині ми помітили тінь", — пояснила дослідниця в інтерв'ю журналістам.

Місце корабельної аварії пароплава Африка Місце корабельної аварії пароплава Африка Місце корабельної аварії пароплава Африка Фото: FOX News Місце корабельної аварії пароплава Африка Місце корабельної аварії пароплава Африка Місце корабельної аварії пароплава Африка Місце корабельної аварії пароплава Африка Місце корабельної аварії пароплава Африка Місце корабельної аварії пароплава Африка

При найближчому розгляді з'ясувалося, що це місце корабельної аварії, а затонулий корабель виявився в чудовому стані, попри те, що весь був покритий мідіями.

Місце корабельної аварії пароплава Африка Місце корабельної аварії пароплава Африка Місце корабельної аварії пароплава Африка

"Ми наближалися все ближче, туман часу поступово розсіювався, і з'являвся корабель. Це було неймовірно", — зазначила авторка дослідження.

За її словами, обриси судна ставали дедалі виразнішими, і потім перед документалістами нарешті постав пароплав, причому дерев'яний.

Колега Мельник додав, що місце аварії знайшли без додаткового освітлення — і все завдяки мідіям.

Для ідентифікації звернулися до морських археологів Патріка Фолкнера та Скарлет Янунас. Однією з підказок, що це затонулий пароплав "Африка", були розміри. Довжина — 45,4 метра, ширина — 7,9 метра та висота — 3,8.

У документальній стрічці All Too Clear, яка виходить на екрани на початку 2024 року, Дреберт і Мельник розповіли про вплив інвазивних видів на найбільшу прісноводну систему.

Нагадаємо, що в США під час будівництва дороги знайшли корабель XIX століття. Археологи розповіли, що судно — невеликий однощогловий вітрильник, на якому ще знайшли також шкіряне взуття й монети.

Раніше повідомлялося, що в Польщі археологи виявили нагрудний хрест на місці, яке могло служити лицарською резиденцією в 14-15 століттях.