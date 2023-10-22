Віз вугілля з Огайо: затонулий 130 років тому пароплав "Африка" знайшли цілим і неушкодженим на дні озера (фото)
Місце аварії корабля досліджували за допомогою підводного дрона. Однією з підказок, що на дні озера Гурон лежить пароплав "Африка", були його розміри. Корабель прямував до провінції Онтаріо та затонув під час сніжної бурі в жовтні 1895 року.
Корабель, який зник під час шторму 128 років тому, виявили практично цілим і неушкодженим на дні озера. Авторами несподіваного відкриття стали кінематографісти Івонн Дреберт і Зак Мельник, які знімали документальний фільм про інвазивні мідії квага. Ці молюски обліплюють затонулі кораблі та збиті літаки на дні Великих озер у Північній Америці. Про це повідомляє Fox News.
Кінорежисери знайшли затонулий пароплав "Африка", який перевозив вугілля з Огайо в Онтаріо та затонув у водах озера Гурон під час сніжної бурі в жовтні 1895 року.
За повідомленнями, 11 членів екіпажу нічого не бачили через складні погодні умови. Корабель був побудований 1873 року, місце його аварії досі так і не могли знайти.
За словами Дреберт, у день, коли було зроблено несподівану знахідку, дослідницьку роботу вже збиралися закінчувати, але все ж таки вирішили перевірити дно, тому що підводний дрон помітив щось більше, ніж просто купу каміння на глибині 85 метрів.
"Ми бачимо багато мідій, і це те, що ми зазвичай і зустрічаємо на дні. Але потім вдалині ми помітили тінь", — пояснила дослідниця в інтерв'ю журналістам.
При найближчому розгляді з'ясувалося, що це місце корабельної аварії, а затонулий корабель виявився в чудовому стані, попри те, що весь був покритий мідіями.
"Ми наближалися все ближче, туман часу поступово розсіювався, і з'являвся корабель. Це було неймовірно", — зазначила авторка дослідження.
За її словами, обриси судна ставали дедалі виразнішими, і потім перед документалістами нарешті постав пароплав, причому дерев'яний.
Колега Мельник додав, що місце аварії знайшли без додаткового освітлення — і все завдяки мідіям.
Для ідентифікації звернулися до морських археологів Патріка Фолкнера та Скарлет Янунас. Однією з підказок, що це затонулий пароплав "Африка", були розміри. Довжина — 45,4 метра, ширина — 7,9 метра та висота — 3,8.
У документальній стрічці All Too Clear, яка виходить на екрани на початку 2024 року, Дреберт і Мельник розповіли про вплив інвазивних видів на найбільшу прісноводну систему.
Нагадаємо, що в США під час будівництва дороги знайшли корабель XIX століття. Археологи розповіли, що судно — невеликий однощогловий вітрильник, на якому ще знайшли також шкіряне взуття й монети.
Раніше повідомлялося, що в Польщі археологи виявили нагрудний хрест на місці, яке могло служити лицарською резиденцією в 14-15 століттях.