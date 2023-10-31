Морський дракон стародавнього океану: новий вид доісторичних мозазаврів мав "сердиті брови"

Jormungandr walhallaensis належить до групи стародавніх рептилій, відомих як мозазаври. Ці величні створіння панували в океанах наприкінці крейдяного періоду, приблизно 82-66 млн років тому.

Уявіть собі океанського хижака, який ширяв морями 80 млн років тому, схожого на істоту з науково-фантастичного фільму із "сердитими бровами". Що ж, палеонтологи нещодавно відкрили саме таку істоту — неймовірного морського звіра під назвою Jormungandr walhallaensis, і це не схоже ні на що з того, що ви коли-небудь бачили, пише IFLScience.

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Jormungandr walhallaensis належить до групи стародавніх рептилій, відомих як мозазаври. Ці величні створіння панували в океанах наприкінці крейдяного періоду, приблизно 82-66 мільйонів років тому.

Уявіть собі 8-метрового водного ящера, схожого за розміром на самця косатки, але з однією особливістю — він мав те, що вчені жартівливо називають "сердитими бровами" через кістковий гребінь на черепі. Якби на комодського дракона надягти ласти і збільшити його в розмірах, то саме на нього було б схоже це морське чудовисько.

Історія цієї знахідки почалася у 2015 році в Північній Дакоті, коли виявили майже повний череп, щелепи, шийний відділ хребта та кілька хребців. Цей чудовий екземпляр став поєднання рис двох інших відомих мозазаврів: клідастеса, меншого і примітивнішого мозазавра, і мозазавра, колосального представника родини, який міг виростати понад 16 метрів завдовжки.

Штриховий малюнок черепа J. walhallaensis. Фото: Henry Sharpe

J. walhallaensis плавав стародавніми океанами в часи, коли рівень моря був високим, і більша частина Африки знаходилася під водою. Океани були багаті на поживні речовини, створюючи необхідну морську екосистему та ідеальні умови для вищих хижаків, таких як цей морський монстр. На жаль, як і динозаври, мозазаври загинули близько 66 мільйонів років тому в результаті масового вимирання.

Амелія Зітлоу, провідна авторка дослідження та аспірантка з порівняльної біології, пояснює, що в міру того, як ці істоти еволюціонували в гігантських морських монстрів, вони зазнавали постійних змін. Це нещодавнє відкриття ще на крок наближає нас до розуміння того, як ці різні форми пов'язані між собою.

Але що дійсно захоплює в цьому стародавньому морському монстрі, так це його роль у заповненні деяких прогалин в історії мозазаврів. Вчені вважають, що він міг бути попередником могутнього мозазавра, який сам по собі був гігантом.

Однак цей період історії мозазаврів залишається дещо незрозумілим, і дослідники сподіваються, що J. walhallaensis може пролити світло на цей загадковий час.

Клінт Бойд (Clint Boyd), співавтор дослідження з Геологічної служби Північної Дакоти, зазначає, що геологічний час цієї скам'янілості в США залишається загадкою. Розкривши більше деталей про цю епоху, вчені зможуть краще зрозуміти чудових істот і стародавній світ, який вони населяли.

А тому це відкриття Jormungandr walhallaensis запрошує нас у неймовірну подорож у минуле, в епоху, коли стародавні морські чудовиська панували в океанах. Його унікальні особливості та історія еволюції дають цінну інформацію про таємничий світ мозазаврів, і він має потенціал розкрити деякі секрети, приховані в давній геологічній хронології Землі.

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