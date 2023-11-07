Не астероїд і не комета. Виявлено вуглекислий газ на об'єкті між Юпітером і Нептуном

Астрономи вперше знайшли цю хімічну сполуку на невеликому планетарному тілі.

Згідно з дослідженням, опублікованим у виданні Planetary Science Journal, космічний телескоп Вебб вперше виявив вуглекислий газ у складі кентавра під назвою 39P/Отерма. Кентаври — це невеликі планетарні тіла, які обертаються навколо Сонця між Юпітером і Нептуном. Ще жодного разу вчені не отримували знімків кентаврів з близької відстані, але їхні характеристики вказують на те, що вони мають комбінацію властивостей комет і астероїдів. Нове відкриття може стати поворотним моментом у розумінні формування, еволюції та складу не тільки кентаврів, а й ранньої Сонячної системи, пише Universe Today.

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Кентаври є важливими для науки об'єктами, адже вони добре збереглися з моменту народження Сонячної системи і можуть дати уявлення про хімічний склад і фізичні процеси в ранній Сонячній системі.

Кентавр 39P/Отерма виявили ще 1943 року. Його радіус оцінюють у діапазоні між 2,21 і 2,49 км. Хоча його вже давно класифікують як неактивну комету, нині об'єкт має орбіту, схожу на орбіти кентаврів, тобто не наближається до Сонця.

Кентаври — це невеликі планетарні тіла, які обертаються навколо Сонця між Юпітером і Нептуном Фото: Universe Today

Астрономи називають 39P/Отерма активним кентавром, тобто це об'єкт, у якого розвивається кома і хвіст, як у звичайної комети. Вчені змогли за допомогою приладів телескопа Вебб провести спостереження за молекулами в комі, щоб дізнатися склад кентавра.

Аналіз отриманих даних показав, що в складі цього кентавра є вуглекислий газ. Таким чином вчені вперше виявили цю хімічну сполуку у такого малого планетарного тіла. Водночас аналіз не показав наявності води або чадного газу, які були виявлені раніше в кількох інших кентаврів, розташованих поруч.

Виявлення вуглекислого газу в складі кентавра може змінити правила гри з погляду розуміння складу і характеристик кентаврів, астероїдів і комет у всій Сонячній системі, а також потенційно дасть змогу краще зрозуміти формування та еволюцію Сонячної системи загалом, кажуть учені.

Як уже писав Фокус, телескоп Вебб зафіксував перші "крики" новонародженої зірки і вчені пояснили, чому виникає таке явище. На новому зображенні видно, як дуже молода зірка вивергає в космос два довгі барвисті струмені плазми.

Також Фокус писав про те, що вже через півтора року ми не зможемо побачити одну з головних особливостей Сатурна — його кільця. Насправді вони не зникнуть назавжди і подібне явище відбувається постійно.

Нагадуємо, що в листопаді на найближчій відстані від Землі перебуватиме зелена комета, яку виявили тільки навесні цього року. Зараз вона прямує до нашої планети, її яскравість збільшується і, можливо, вона стане помітна в нічному небі навіть неозброєним оком, як уже писав Фокус.

Як уже писав Фокус, астрономи провели спостереження за астероїдом, який постраждав від удару зондом NASA, і з'ясували, як він з'явився як супутник іншого астероїда.