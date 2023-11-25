Склали географічна пазл: як скам'янілості трилобітів віком 500 млн років розкрили історію Гондвани

Завдяки радіоізотопним методам датування вчені змогли вивчити скам’янілості трилобітів. Виявилося, що їм близько 490 мільйонів років: завдяки цьому дослідники дізналися, де саме знаходився Таїланд у пізній кембрійський період.

Хоча трилобіти, стародавні членистоногі, давно зникли з нашого світу, вони все ще розповідають історію Землі через свої скам'янілості. Нещодавнє відкриття 10 нових видів трилобітів, вік яких сягає майже 490 мільйонів років, у маловивченому регіоні Ко Тарутао в Таїланді переписує минуле нашої планети, пише IFLScience.

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Ці скам'янілості знайдені в шарі туфу, гірській породі, що утворюється, коли вулканічний попіл осідає на морське дно, поступово застигаючи з часом. У цьому туфі містилися кристали циркону — мінералу, що містить атоми урану, які розпадаються на атоми свинцю. Використовуючи радіоізотопні методи для датування циркону, дослідники встановили вік вулканічного виверження, яке створило туф.

Знахідки є особливо важливими, оскільки пізній кембрійський період, близько 490 мільйонів років тому, є погано дослідженою епохою в історії Землі. Найджел Хьюз, співавтор дослідження, зазначив: "Це один із найгірше датованих проміжків часу в історії Землі".

На додаток до 10 нових видів трилобітів, дослідники натрапили на 12 видів трилобітів, раніше невідомих у Таїланді, але знайомих в інших регіонах. Це відкриття, в поєднанні з датуванням туфу, дає уявлення про місце Таїланду на стародавньому суперконтиненті Гондвана.

Шеллі Вернетт, перша авторка дослідження, висловила захоплення відкриттям: "Тепер ми можемо з'єднати Таїланд з частинами Австралії, це дійсно захопливе відкриття".

Це означає, що те, що зараз є Таїландом, колись знаходилося на зовнішніх окраїнах Гондвани.

Значення цього відкриття виходить за межі стародавніх скам'янілостей. Вернетт наголосила на потенційному впливі на наше розуміння інших регіонів, де датування гірських порід виявилося складним завданням: "Туфи дозволять нам не тільки визначити вік скам'янілостей, які ми знайшли в Таїланді, але й краще зрозуміти такі частини світу, як Китай, Австралія і навіть Північна Америка, де подібні скам'янілості були знайдені в породах, які не можуть бути датовані".

Крім того, дослідники вважають, що це дослідження має стосунку до наших сучасних викликів. Хьюз зазначив: "Ми маємо тут літопис еволюційних змін, що супроводжуються вимираннями. Земля написала цю історію для нас, і нам пощастило, що вона у нас є. Чим більше ми дізнаємося з нього, тим краще підготуємося до викликів, які ми створюємо на планеті для себе сьогодні".

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