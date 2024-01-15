У NASA придумали спосіб значно полегшити посадку на Місяць: що відомо (фото)

Посадка на Місяць незабаром стане набагато простішою завдяки мережі місячних ретрорефлекторів.

У майбутньому здійснити точну посадку на вкриту кратерами поверхню Місяця стане не так і складно завдяки мережі відбивачів або ретрорефлекторів під назвою Lunar Retroreflector Array (LRA). Це обладнання буде доставлено на Місяць на посадкових модулях. З його допомогою апарати на орбіті навколо Місяця зможуть отримати необхідні навігаційні дані, пише Space.

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Пристрої LRA, створені вченими з NASA, являють собою маленький куполоподібний об'єкт, на якому розміщені світловідбивачі або ретрорефлектори. За допомогою посадкових модулів пристрої мають бути доставлені на поверхню Місяця і розміщені там. LRA може відбивати лазерне світло від орбітальних апаратів або апаратів, що йдуть на посадку, діючи як постійний маркер місця розташування на Місяці.

Згідно із заявою NASA, ретрофлектори, на відміну від простих плоских дзеркал, відбивають випромінювання під широким діапазоном кутів назад до його джерела з мінімальним розсіюванням і яскравішим відображенням.

LRA корисна як точні орієнтири для навігації протягом місячного дня і ночі. Таким чином ці пристрої допоможуть здійснювати більш точну і безпечну посадку посадковим модулям, що прибувають на Місяць. LRA буде особливо корисна на південному полюсі Місяця або поблизу цього регіону, де навігація за зображеннями ускладнена через умови освітлення.

Згідно із заявою NASA, ретрофлектори, на відміну від простих плоских дзеркал, відбивають випромінювання під широким діапазоном кутів назад до його джерела з мінімальним розсіюванням і яскравішим відображенням. Фото: NASA

Але доставити на Місяць ці пристрої виявилося непросто. Наприклад, пристрої LRA знаходяться на посадковому модулі Peregrine від американської компанії Astrobotic, у якого сталася аварія в космосі, і він не зможе приземлитися на Місяці. Як уже писав Фокус, цей модуль зараз прямує до нашої планети і скоро вріжеться в Землю.

Але вчені з NASA сподіваються, що японський посадковий модуль SLIM успішно приземлиться на Місяці орієнтовно 20 січня. На його борту знаходяться пристрої LRA. Як уже писав Фокус, кілька тижнів тому цей модуль надіслав на Землю зображення поверхні Місяця.

Також пристрої LRA мають доставити на Місяць пізніше цього року посадковий модуль Nova-C від американської компанії Intuitive Machines і модуль Griffin від Astrobotic. Остання місія особливо важлива для NASA, адже на борту посадкового модуля на Місяць полетить місяцехід VIPER. Цей апарат проведе на Місяці 100 днів і займатиметься пошуком води, як уже писав Фокус.

Варто сказати, що на Місяці вже перебувають пристрої LRA, які в серпні минулого року успішно доставила індійська місія "Чандраян-3". Як уже писав Фокус, на місці приземлення посадкового модуля цієї місії було виявлено аномалію.

Також Фокус писав про те, що на гарячій Венері виявили щось холодне. Вчені вважають, що на планеті, де температура піднімається до 460 градусів Цельсія, є місце для примарних холодних атмосферних об'єктів.