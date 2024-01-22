Вогняна куля: у небі над Німеччиною вибухнув астероїд, який увійшов в атмосферу Землі (відео)

Невеликий астероїд увійшов в атмосферу нашої планети і розпався на частини, що супроводжувалося яскравим вибухом.

Рано вранці в неділю, 21 січня, за кілька десятків кілометрів від Берліна в небі вибухнув невеликий астероїд, входження в атмосферу якого прогнозували вчені з NASA. Момент вибуху потрапив на камери, пише CBS .

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Астероїд, що спочатку наближається до Землі, виявив угорський дослідник Крістіан Сарнецкі. Він відомий тим, що вже неодноразово знаходив астероїди, які прямують до Землі. Зокрема, він виявив невелике космічне каміння, яке впало в Північний Льодовитий океан у 2022 році та на території Франції минулого року. Про останню подію Фокус уже докладно писав.

Ще в суботу, 20 січня, вчені з NASA повідомили про те, що маленький астероїд, завширшки приблизно 1 метр, має впасти на Землю неподалік Берліна, столиці Німеччини, рано вранці в неділю, 21 січня. Вчені повідомили, що під час входу в атмосферу Землі в небі буде видно яскраву вогняну кулю, яка після вибуху має розпастися на частини.

Дійсно, цей астероїд, який дістав назву 2024 BX1, увійшов в атмосферу Землі та став схожий на "падаючу зірку", як деякі люди називають метеорити, які падають на нашу планету. Через тертя астероїд нагрівся, чому і було видно вогняну кулю.

Астероїд, який дістав назву 2024 BX1, увійшов в атмосферу Землі та став схожим на "падаючу зірку" Фото: Скриншот

За словами Дениса Віда із Західного університету в Канаді та засновника проєкту Global Meteor Project (у межах проєкту триває спостереження за космічним камінням, яке падає, за допомогою наземних камер), падіння астероїда 2024 BX1 зафіксували камери в Лейпцигу, Німеччина.

Вчений поділився цим відео в соціальній мережі Х, і повідомив про те, що після вибуху астероїд ймовірно розпався на дрібні метеорити. При цьому, за словами Віда, астероїд почав розвалюватися в атмосфері приблизно за 50 км на захід від Берліна.

Нагадуємо, що вчені з NASA змогли дістатися до зразків каміння і пилу, взятих на астероїді Бенну, які привіз на Землю космічний апарат OSIRIS-REx. Знадобилося довгі майже 4 місяці для того, щоб відкрити кришку контейнера зі зразками і отримати доступ до 255 грамів позаземного матеріалу. Дослідження цих зразків має велике значення для розуміння історії Сонячної системи, адже астероїд Бенну виник 4,6 млрд років тому, тобто під час зародження Сонячної системи, як уже писав Фокус .

Також Фокус писав про те, що NASA втратило зв'язок із вертольотом Ingenuity на Марсі. Вертоліт вирушив у свій черговий політ, але перестав посилати сигнали марсоходу Perseverance. Знадобилося кілька днів, щоб відновити зв'язок із вертольотом, але причини аварії залишаються поки що невідомими.