Купив в інтернеті. Учений випадково виявив новий вид "пекельної курки", ще не відомий науці

Дослідник купив скам'янілості, намагаючись закінчити свій університетський проєкт, але випадково натрапив на скам'янілості абсолютно нового виду.

Провідний автор дослідження, аспірант Університету штату Оклахома Кайл Аткінс-Вельтман ще 2020 року купив чотири скам'янілості за 5000 тисяч доларів. Тоді досліднику не вистачало матеріалу, щоб закінчити один зі своїх перших дослідницьких проєктів, пише Live Science.

Передбачалося, що скам'янілості задніх кінцівок, імовірно, належали динозавру, схожому на казуара, також відомого як "курка з пекла". Однак коли Аткінс-Вельтман просканував скам'янілості, він виявив дещо незвичне — вони належали до абсолютно нового, раніше неописаного виду динозаврів.

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Дослідник продовжив роботу й ретельно вивчив рештки, після чого дав новому відкритому виду назву — Eoneophron infernalis, або еонеофрон. Назва походить від грецького слова "світанок", що вказує на давнину виду, і "неофрон", назва роду єгипетських стерв'ятників, також відомих як "курка фараона". Так Аткінс-Вельтман, включив куряче прізвисько A. Wylieii, а також віддав данину своєму померлому вихованцеві, нільському варану на прізвисько Фараон.

Зазначимо, що ці дзьобасті динозаври блукали Землею наприкінці крейдяного періоду — 100—66 мільйонів років тому, а також, імовірно, походили з формації Гелл-Крік у Південній Дакоті. У результаті назва виду "infernalis" походить від латинського слова "пекло", яке є покликанням на формацію Гелл-Крік і доповнює відсилання до A. wylieii "курка з пекла".

Відомо, що новий вид динозаврів, імовірно, є близьким родичем "пекельної курки" з родини Caenagnathidae — обидва вони є овірапторозаврами з характерними довгими й тонкими кінцівками, а також беззубими дзьобами. Припускають, що A. Wyliei важив від 200 до 300 кілограмів, тоді як новий вид був трохи меншим — близько 78 кілограмів.

Утім, розмір — не єдине, чим відрізняються ці два види. Дослідник також виявив, що таранна та п'яткова щиколотки зрослися в обох динозаврів, однак у нового виду вони також зрослися з великогомілковою кісткою. Передбачається, що це злиття дозволило тваринам краще справлятися зі стресом під час бігу.

Автор дослідження зазначає, що скам'янілості нового виду зберігатимуться в Музеї природної історії Карнегі в Піттсбурзі. Аткінс-Вельтман також зазначає, що вивчення кісток допомогло дослідникам пролити світло на розмаїття динозаврів, що мешкали на Землі наприкінці крейдяного періоду. Передбачається, що група "пекельних курок", на відміну від інших видів динозаврів, змогла зберегти свою стабільність, пристосовуючись і змінюючи свої джерела їжі.

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