Китай показав модель майбутнього космічного корабля для висадки астронавтів на Місяць (відео)
КНР планує відправити двох астронавтів на Місяць до 2030 року.
На заході під назвою "Виставка досягнень китайської пілотованої космічної програми", який відкрився в Шанхаї, Китай показав моделі ракет і космічних кораблів, які країна розробляє для відправки своїх астронавтів на Місяць, пише Space.
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На виставці представлені ракета-носій "Чанчжен-10", посадковий модуль, у якому двоє астронавтів спустяться з орбіти на Місяць, а також новий пілотований космічний корабель.
Ракета-носій "Чанчжен-10" створена на основі нинішньої китайської ракети-носія "Чанчжен-5". Космічний корабель наступного покоління успадкував технологію нинішнього китайського космічного корабля "Шеньчжоу", який відправляє астронавтів на космічну станцію "Тяньгун".
За словами конструктора Фань Піна з Шанхайської академії космічних технологій, якого цитують китайські ЗМІ, під час розроблення місячного посадкового модуля і нового космічного корабля використовувалися переваги попередніх технологій. Також триває розробка пілотованого місяцехода.
Китай уже зміг відправити на Місяць три успішні роботизовані місії під назвою "Чан'є-3", "Чан'є-4" і "Чан'є-5". Останній посадковий апарат, як уже писав Фокус, 2 роки тому вперше виявив воду на Місяці. У травні цього року, як уже писав Фокус, Китай відправить на Місяць посадковий модуль "Чан'е-6", який приземлиться на зворотному боці Місяця і вперше в історії збере там зразки місцевої породи. Після цього її буде доставлено на Землю для вивчення. До речі, посадковий модуль "Чан'е-5" ще 2020 року зібрав зразки на Місяці, але на його видимому боці, і їх ще вивчають науковці.
Щодо пілотованої китайської місії на Місяць, яка має відбутися наприкінці цього десятиліття, то парирується запуск одразу двох ракет-носіїв "Чанчжен-10". Одна виведе в космос посадковий модуль, а друга — космічний корабель із китайськими астронавтами.
Стикування корабля і модуля відбудеться на орбіті навколо Місяця, після чого двоє астронавтів перемістяться в посадковий модуль і вирушать на поверхню супутника Землі. Протягом 6 годин астронавти мають зібрати зразки місцевої породи і провести різні наукові дослідження.
Згідно з планами Китаю, після успішної висадки астронавтів на Місяці, розпочнеться робота з будівництва місячної бази під назвою Міжнародна місячна дослідницька станція. Відомо, що до проєкту вже приєдналися Венесуела, ПАР, Азербайджан, Пакистан, Єгипет, РФ і Білорусь.
Як уже писав Фокус, посадковий модуль SLIM, створений в Японії, зміг попрацювати на Місяці лише 3 дні і відключився. Але вчені сподіваються, що він зможе пережити холодну місячну ніч і знову почне працювати. За короткий час, як стверджують японські вчені, SLIM зібрав багато цінних даних, але вивчення яких уже почалося. Також модуль надіслав фотографії поверхні Місяця, а саме території, що знаходиться недалеко від місця посадки.
Також Фокус писав про те, що майже 300-метровий астероїд йде на зближення із Землею. Цей камінь буде перебувати найближче до нашої планети за більш ніж 100 років і наступного разу таке станеться тільки наприкінці 22 століття. За наближенням астероїда до нашої планети можна також стежити онлайн.