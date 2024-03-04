Одна з несподіваних знахідок: у Помпеях виявили древню фреску, якій понад 2 тисячі років (фото)

Під час розкопок у Помпеях дослідники виявили стародавню фреску, вік якої становить понад 2 тис. років. Учені також виявили натюрморти та жіночі портрети.

У Помпеях команда археологів виявила стародавню фреску віком понад 2 тис. років. На фресці зображені міфологічні брат і сеста Фрікс і Гелла, також відомі як Еллі, з Давньої Греції, пише Arkeonews.

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Міф починається з того, як брат і сестра тікають із рідного дому, вигнані злою мачухою, яка прагнула вбити дітей. Їх рятує богиня Гера, і вони тікають на барані із золотим руном. На жаль, Гелла зісковзує з барана і тоне в протоці між Європою та Азією, яка тепер має її ім'я — Геллеспонт. Фреска демонструє цей момент, показуючи, як Гелла зникає у хвилях, а її брат Фрікс виживає.

За словами Габріеля Цухтрігеля, директора Помпейського археологічного парку, це відкриття — не просто погляд на давньогрецьку міфологію, а відчутний зв'язок з повсякденним життям мешканців Помпеї. Фреска надзвичайно добре збереглася, прикрашаючи невеликий, але багато оздоблений будинок. Цухтрігель описує знахідку як "міф, типовий для Стародавньої Греції, а також для Помпей, де грецький міф присутній у всіх будинках".

Фото: Pompeii archaeological park

Виявлено й інші твори мистецтва, включаючи натюрморти та жіночі портрети, що додають багатства цьому археологічному об'єкту. Вчені сподіваються, що ці будинки незабаром будуть відкриті для громадськості.

Це відкриття є частиною серії несподіваних знахідок останніх місяців. Тринадцять статуеток, пов'язаних з богинею Кібелою, натякають на язичницькі ритуальні звичаї стародавнього міста, а в червні минулого року розкопали чудову фреску-натюрморт, що нагадує піцу.

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