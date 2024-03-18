Незабаром буде біля Землі. У диявольської зеленої комети-вулкану виявлено секрет (фото)

На новому знімку комети 12P/Понса-Брукса видно раніше невідому деталь.

Зелена комета 12P/Понса-Брукса, яка отримала прізвисько "диявольської", приховує спіраль зі світла, що оточує її крижане ядро, як показують оброблені знімки об'єкта, пише Live Science.

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Комета 12P/Понса-Брукса, яка в даний час летить зі швидкістю 64,5 тисяч км/год до Сонця, виявиться найближче до нашої зірки 24 квітня. Після цього вона повернеться до зовнішньої частини Сонячної системи під час своєї 71-річної подорожі навколо нашої зірки. На зворотному шляху зелена комета-вулкан підлетить на максимально близьку відстань до Землі 2 червня і вважається, що її можна буде побачити в нічному небі неозброєним оком.

Комета 12P/Понса-Брукса є крижаною об'єкт шириною приблизно 17 км. Як і більшість комет вона має ядро з льоду, газу та пилу, а також оболонку з хмари крижаного пилу під назвою кома.

На відміну більшості комет 12P/Понса-Брукса є криовулканической кометою, тобто у ньому постійно відбуваються виверження під впливом випромінювання Сонця. В результаті вивержень у космос вилітає кріомагма із внутрішньої частини ядра комети та її кома розширюється. Це робить комету набагато яскравішою, а її склад робить світло, яке відбивається кометою зеленим.

Новий знімок комети 12P/Понса-Брукса Фото: Live Science

Минулого року комета 12P/Понса-Брукса отримала прізвисько "диявольської" через те, що після виверження її кома набула незвичайної форми — вона стала виглядати таким чином, ніби у комети виросли "роги". Але спостереження цього року показали, що кома набула вже своєї звичайної форми. Також у комети з'явився довший хвіст із пилу та льоду, а тому комета 12P/Понса-Брукса привертає дедалі більше уваги астрофотографів.

Наприклад, астрофотограф Ян Ерік Валлестад із Норвегії зробив нові деталізовані знімки комети-вулкану та її довгого хвоста. Після цього він обробив зображення, щоб побачити різну силу світла коми та виявив раніше невідому невидиму спіраль усередині коми комети. Але без обробки зображень цю приховану деталь не можна побачити.

Наприклад, астрофотограф Ян Ерік Валлестад із Норвегії зробив нові деталізовані знімки комети-вулкану та її довгого хвоста. Після цього він обробив зображення, щоб побачити різну силу світла коми та виявив раніше невідому невидиму спіраль усередині коми комети. Але без обробки зображень цю приховану деталь побачити не можна Фото: Live Science

Вчені вважають, що ця спіраль зі світла всередині коми комети, швидше за все, викликана невеликими виверженнями кріомагми з ядра. Коли комета здійснює обертання під час польоту, струмені крижаної речовини закручуються в спіраль.

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