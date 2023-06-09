Скандал із піснею Цоя у Львові: хлопець вийшов із притулку та розповів про плани (відео)

Підліток повідомив, що вже зібрав речі та їде до рідного міста "давати концерти".

Підлітка з Одеси, який потрапив у мовний скандал через виконання пісні Віктора Цоя російською у Центрі Львова, відпустили з місцевого притулку. Про це хлопець розповів у відео, опублікованому у місцевому одеському Telegram-каналі.

"Всім привіт! Що сказати... Мене випустили", — повідомив молодик.

Як зазначає підліток, усі необхідні документи для виходу з львівського притулку вдалося зібрати та надіслати електронною поштою.

"Зі мною все там було добре. Ніхто зі мною погано там не поводився", — додав хлопець.

Одесит заявив про намір повернуться до рідного міста "давати концерти". На підтвердження своїх слів він показав зібрані речі. Наприкінці відео підліток також додав, що "Цой живий".

Скандал із піснею Цоя у Львові: що сталося

Народний депутат від "Голосу" Наталія Піпа 2 червня опублікувала відео, на якому вона вступила до словесної суперечки з хлопцем, який виконував у центрі Львова під гітару пісню Віктора Цоя. У відповідь на зауваження щодо російської музики підліток перейшов на нецензурну лексику.

Олексій Арестович 4 червня відреагував на інцидент, заявивши, що з українцем, котрий виконав у Львові російськомовну пісню, обійшлися несправедливо — порушили його особисті межі та право, які гарантує Конституція.

Підлітка також підтримали українські військові. Чоловіки в камуфляжі заспівали на підтримку одесита пісню "Зірка на ім'я Сонце" під гітару та виклали відео у соцмережі.

Пізніше, 7 червня стало відомо, що 17-річний хлопець перебуває у притулку для неповнолітніх у Львові, куди його відправили з поліцейської дільниці після затримання. Підліток також заявив, що нардеп показала лише фінальну частину скандальної розмови між ними.