Перейменування Запоріжжя не буде: Нацкомісія повністю переписала попереднє рішення

Нове рішення Нацкомісії суттєво відрізняється від попереднього: тепер у ньому замість 25 додатків є лише один.

30 червня Національна комісія зі стандартів державної мови видалила Запоріжжя зі списку населених пунктів для перейменування. Відповідне рішення опубліковане на сайті комісії.

Члени Нацкомісії прийняли додаток до попереднього рішення від 22 червня 2023 року. У додатку наводять список назв населених пунктів, які потрібно перейменувати. Вказали єдину причину — вони не відповідають нормативам української мови. Якщо прогортати документ до 10 сторінки та глянути у 8 підпункт, то побачимо, що Запоріжжя вже не потребує перейменування. Запоріжжя у списку просто відсутнє.

Рішення Нацкомісії щодо перейменування - новий додаток

Зазначимо, урядовці повністю переформатували документ, який затвердили 8 днів тому. Попередня версія складалась з більш ніж двох десятків додатків — окрема для кожної області. У кожному додатку — ще по три категорії назв населених пунктів:

такі, що повністю не відповідають правопису;

такі, що не відповідають лексичним нормам і стосуються російської імперії — їх перейменувати "рекомендують";

такі, що МОЖУТЬ не відповідати лексичним нормам.

Рішення Нацкомісії - фрагмент попереднього варіанту

Запоріжжя у першому варіанті рішення потрапило саме у останню категорію. Однак тепер назва обласного центру ніби в безпеці.

Зазначимо, відразу після оприлюднення рішення Нацкомісії викликало дебати у суспільстві — голосів на його підтримку було надто мало, у мережі їх виявити не вдалось.

Між тим міністр освіти Оксен Лісовий прокоментував ситуацію на особистій сторінці Facebook. Міністр мав два зауваження. По-перше, Нацкомісія не має повноважень для перейменування міст та сіл — вона уповноважена тільки вивчати відповідність мовним нормам. По-друге, наявні повноваження, на його думку, вона виконує формально. Перейменування Запоріжжя — приклад саме такого формального підходу.

Тоді ж Тарас Кремінь, мовний омбудсмен, висловив свої аргументи. Посадовець зауважив ще один момент у рішенні Нацкомісії — вона рекомендувала змінити стару назву, але не запропонувала нову. Тобто, знову ж таки, працювали формально. Тому Кремінь також запропонував скасувати ініціативу Нацкомісії.

Нагадуємо, чергову хвилю обговорень викликав законопроєкт президента Зеленського щодо статусу англійської мови. Зокрема, президент запропонував зробити її мовою міжнародного спілкування, крім того її мають вивчити в обов'язковому порядку держслужбовці та офіцери армії, поліції, митниці.

Один з пунктів законопроєкту стосувався дубляжу іноземних фільмів. Згідно з ідеєю президента дубляж потрібно замінити субтитрами. Цей пункт викликав питання у громадян, які високо цінували український дубляж. Основне зауваження — український дубляж загине.