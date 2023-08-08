Завели понад сотню справ: у ДБР розповіли про схеми та мотиви викритих військкомів

Правоохоронці направили до суду вже 15 обвинувальних актів щодо зловживань посадовців ТЦК. Пресслужба відомства нагадала, які найбільш резонансні факти були виявлені під час перевірок.

Державне бюро розслідувань (ДБР) розслідує вже 112 кримінальних проваджень, які стосуються зловживань посадовців Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Про це 8 серпня повідомила пресслужба відомства.

У ДБР додали, що до суду направили вже 15 обвинувальних актів, та попередили про посилення протидії злочинам у військкоматах. Правоохоронці завірили, що будь-які схеми будуть викриті, а винні будуть покарані за скоєне.

"Мотивами "популярних" правопорушень посадовців військкоматів стає власна нажива, заради якої вони нехтують як совістю, так і відповідальністю за долю країни", — зазначили в бюро.

У публікації йдеться, що перевірка ТЦК триває.

Пресслужба нагадала найбільш резонансні викриті факти:

військком у Запоріжжі допомагав "заробити" оточення та ховав від суду кримінальних елементів;

військовий комісар на Закарпатті використовував солдатів як робочу силу для будівництва маєтку;

посадовець ТЦК на Київщині сприяв виїзду ухилянтів за кордон;

працівник військкомату в Полтавській області побив свого підлеглого;

в Одесі про підозру в незаконному збагаченні повідомили екскомісару;

у Рівненській області керівник ТЦК сів за ґрати після того, як побив військового;

військком у Черкаській області "відмазував" військовозобов’язаних від служби за 10 тисяч доларів;

на Вінниччині викрили злочинну групу, яка сприяла ухилянтам у місцевому ТЦК;

у Краматорському районі діяв механізм видачі фіктивних документів для перетину кордону, до якого був причетний військком з Донеччини;

перед судом постануть "ділки" з Буковини, які хотіли заробити на оформленні довідок про відстрочку від мобілізації.

Нагадаємо, 3 серпня у ДБР повідомили про затримання посадовця КМВА. За даними слідства, він допомагав призовникам виїжджати з країни за винагороду у розмірі 10 тисяч доларів. Під час обшуків у нього вдома правоохоронці вилучили понад 48 тисяч доларів і 5 тисяч євро.

На затримання чиновника відреагували в адміністрації. Пресслужба КМВА підкреслила, що будь-які попередні заслуги не можуть виправдати злочин наживи під час війни. У публікації йшлося, що влада має "очиститися від зради".