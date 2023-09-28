Розслідування триває: правоохоронці з'ясовують, чи були підробкою дипломи Спартака Субботи

Блогер та автор подкастів про психологію втрапив у скандал через брехню про свою освіту. У Міносвіти підтвердили, що поліція розслідує справу за статтею про підроблені документи.

Шевченківське управління поліції ГУНП у Києві проводить досудове розслідування у справі, яка стосується скандально відомого блогера Спартака Субботи. Про це з посиланням на пресслужбу Міністерства освіти й науки України 28 вересня повідомили у медіа hromadske.

Як розповіли у Міносвіти, правоохоронці перевіряють, чи використовував Суббота підроблені документи про освіту.

За даними ЗМІ, справу порушили ще 20 квітня — за статтею про підроблення документів. В разі доведення провини блогеру може загрожувати штраф у розмірі до 50 неоподатковуваних мінімумів (тобто 850 гривень) або обмеження волі на строк до двох років.

Скандал зі Спартаком Субботою: що вже відомо

11 квітня гештальт-терапевт та психолог Ілля Полудьонний опублікував розслідування про відомого колегу та блогера Спартака Субботи. В матеріалі йшлося, що чоловік брехав про свій кандидатський ступінь та наукові публікації, поширював псевдонаукові тези та ймовірно не писав свої роботи. Більш того, Полудьонний звинуватив блогера у наданні медичних послуг без відповідної освіти.

Євген Янович, який знімав з Субботою подкаст про психологію, перепросив у аудиторії після скандалу та заявив про закриття проєкту.

Сам Суббота заявив, що розслідування — це дезінформація.

26 квітня стало відомо зі ЗМІ, що Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, в якому нібито вчився Суббота, не має даних про його освіту.

Попри скандал 1 травня блогер оголосив, що відновлює подкасти, але без участі співведучого Яновича.

10 травня у Міносвіти розповіли, що у реєстрі немає даних про диплом магістра Спартака Субботи. Також міністерство не визнавало офіційно його документи про закордонну освіту. Інформація була передана поліції.