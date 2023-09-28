Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Україна

Розслідування триває: правоохоронці з'ясовують, чи були підробкою дипломи Спартака Субботи

кандал Спартак Суббота, скандал Суббота, освіта Спартак Суббота, освіта Суббота, Спартак Суббота, блогер Спартак Суббота, психолог Спартак Суббота, розслідування Спартак Суббота, розслідування Суббота
Фото: Соцмережі | У квітні колега Субботи випустив про нього велике розслідування

Блогер та автор подкастів про психологію втрапив у скандал через брехню про свою освіту. У Міносвіти підтвердили, що поліція розслідує справу за статтею про підроблені документи.

Related video

Шевченківське управління поліції ГУНП у Києві проводить досудове розслідування у справі, яка стосується скандально відомого блогера Спартака Субботи. Про це з посиланням на пресслужбу Міністерства освіти й науки України 28 вересня повідомили у медіа hromadske.

Як розповіли у Міносвіти, правоохоронці перевіряють, чи використовував Суббота підроблені документи про освіту.

За даними ЗМІ, справу порушили ще 20 квітня — за статтею про підроблення документів. В разі доведення провини блогеру може загрожувати штраф у розмірі до 50 неоподатковуваних мінімумів (тобто 850 гривень) або обмеження волі на строк до двох років.

Скандал зі Спартаком Субботою: що вже відомо

11 квітня гештальт-терапевт та психолог Ілля Полудьонний опублікував розслідування про відомого колегу та блогера Спартака Субботи. В матеріалі йшлося, що чоловік брехав про свій кандидатський ступінь та наукові публікації, поширював псевдонаукові тези та ймовірно не писав свої роботи. Більш того, Полудьонний звинуватив блогера у наданні медичних послуг без відповідної освіти.

Євген Янович, який знімав з Субботою подкаст про психологію, перепросив у аудиторії після скандалу та заявив про закриття проєкту.

Сам Суббота заявив, що розслідування — це дезінформація.

26 квітня стало відомо зі ЗМІ, що Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, в якому нібито вчився Суббота, не має даних про його освіту.

Попри скандал 1 травня блогер оголосив, що відновлює подкасти, але без участі співведучого Яновича.

10 травня у Міносвіти розповіли, що у реєстрі немає даних про диплом магістра Спартака Субботи. Також міністерство не визнавало офіційно його документи про закордонну освіту. Інформація була передана поліції.