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Украина

Расследование идет: правоохранители выясняют, были ли подделкой дипломы Спартака Субботы

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Фото: Соцсети | В апреле коллега Субботы выпустил о нем большое расследование

Блогер и автор подкастов о психологии попал в скандал из-за лжи о своем образовании. В Минобразования подтвердили, что полиция расследует дело по статье о поддельных документах.

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Шевченковское управление полиции ГУНП в Киеве проводит досудебное расследование по делу, которое касается скандально известного блогера Спартака Субботы. Об этом со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки Украины 28 сентября сообщили в медиа hromadske.

Как рассказали в Минобразования, правоохранители проверяют, использовал ли Суббота поддельные документы об образовании.

По данным СМИ, дело возбудили еще 20 апреля — по статье о подделке документов. В случае доказательства вины блогеру может грозить штраф в размере до 50 необлагаемых минимумов (то есть 850 гривен) или ограничение свободы на срок до двух лет.

Скандал со Спартаком Субботой: что уже известно

11 апреля гештальт-терапевт и психолог Илья Полуденный опубликовал расследование об известном коллеге и блогере Спартаке Субботе. В материале говорилось, что мужчина врал о своей кандидатской степени и научных публикациях, распространял псевдонаучные тезисы и вероятно не писал свои работы. Более того, Полуденный обвинил блогера в предоставлении медицинских услуг без соответствующего образования.

Евгений Янович, который снимал с Субботой подкаст о психологии, извинился перед аудиторией после скандала и заявил о закрытии проекта.

Сам Суббота заявил, что расследование — это дезинформация.

26 апреля стало известно из СМИ, что Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца, в котором якобы учился Суббота, не имеет данных о его образовании.

Несмотря на скандал 1 мая блогер объявил, что возобновляет подкасты, но без участия соведущего Яновича.

10 мая в Минобразования рассказали, что в реестре нет данных о дипломе магистра Спартака Субботы. Также министерство не признавало официально его документы о зарубежном образовании. Информация была передана полиции.