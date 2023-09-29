Фокусу виповнюється 17 років: головні події, віхи та досягнення року

Фокус святкує своє 17-річчя. Розповідаємо, що сталося в житті редакції і що нового трапилося з сайтом за останній рік, який минув під час повномасштабної війни в Україні.

Цього дня 17 років тому — 29 вересня 2006 року — на полицях магазинів і кіосків з'явився перший випуск суспільно-політичного журналу Фокус. Паралельно з цим починав роботу і сайт focus.ua. За минулі 17 років багато чого змінилося і в Україні, і в суспільстві, і в світі. Редакція Фокусу за минулі роки також сильно змінилася і виросла. Однак ми продовжуємо підтримувати планку якості вже 17-річного бренду і публікувати для читачів актуальні, оперативні, цікаві, важливі матеріали, що впливають на життя.

Обкладинка журналу Фокус, який мав надійти в продаж 24 лютого 2022 року, у день початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Обкладинка журналу Фокус від 28 січня 2022 року Обкладинка журналу Фокус від 14 лютого 2022 року Обкладинка журналу Фокус від 10 грудня 2021 року, в якому публікувався рейтинг найвпливовіших людей України Обкладинка журналу "Фокус" від 20 серпня 2021 року, в якому публікувався рейтинг "30 сучасників, які змінили Україну" Обкладинка журналу Фокус від 6 серпня 2021 року, для якого дала ексклюзивне інтерв'ю перша леді України Олена Зеленська Ексклюзивна колонка президента України Володимира Зеленського для журналу Фокус, опублікована у випуску від 14 травня 2021 року Обкладинка журналу Фокус від 25 грудня 2020 року, для якого дав ексклюзивне інтерв'ю президент України Володимир Зеленський Перший номер журналу Фокус надійшов у продаж 29 вересня 2006 року

Фокус — у топі новинних сайтів України

За останні кілька років читацька аудиторія сайту focus.ua значно збільшилася. І якщо 2021-й рік портал закінчував у топ 15 новинних сайтів України за кількістю переглядів і користувачів за метриками Gemius і Google Analytics, то наприкінці 2022-го він уже закріпився в першій десятці. Станом на серпень 2023-го року портал посідав 7-ме місце серед новинних сайтів країни. За той місяць матеріали на focus.ua користувачі з України прочитали близько 67 млн разів.

У травні 2023-го журналісти Forbes опублікували рейтинг найбільш популярних медіа країни під назвою "Королі новин", у якому Фокус опинився на 6 місці.

Топ найбільш відвідуваних онлайн-медіа України за версією Forbes Фото: Forbes

Фокус розвивається: на сайті з'явилися нові рубрики

За минулий рік редакція Фокусу і сайт focus.ua посилилися новими відділами і рубриками, тексти в яких цікаві для широких аудиторій. Так, у новому розділі сайту "Ексклюзиви" почали збиратися оригінальні статті, інтерв'ю, репортажі та аналітичні матеріали нашої команди, зокрема з коментарями політиків, урядовців, військових аналітиків, економістів, лідерів громадської думки та різних експертів.

На focus.ua тепер можна знайти розділ "Здоровий спосіб життя" з матеріалами з догляду за здоров'ям і зовнішністю. А в рубриці "СвітФан" публікуються незвичайні, кумедні, курйозні і, нерідко, дивні новини з усього світу.

У Фокусу з'явився YouTube-канал

Ще однією важливою віхою в розвитку Фокуса за минулий рік став запуск авторського YouTube-каналу. На ефіри для обговорення актуальних новин і подій — насамперед воєнних — запрошуються різні профільні експерти та фахівці.

Запуск YouTube-каналу відбувся буквально нещодавно, проте в планах багато цікавого. Підписуйтесь і стежте за оновленнями, щоб нічого не пропустити!

YouTube-канал Фокусу

Фокус продовжує традиції: опубліковано рейтинг

З моменту заснування Фокусу редакція регулярно публікувала різні рейтинги, серед яких "100 найбагатших українців", "100 найвпливовіших українців", "100 найвпливовіших жінок України", "Найкращі міста для життя в Україні" та багато інших. Однак повномасштабне вторгнення РФ внесло свої корективи і цього року редакція вирішила продовжити традицію дещо інакше, підготувавши рейтинг, присвячений волонтерським організаціям, які допомогли країні вистояти в такий непростий час.

Разом із різними експертами Фокус склав "Топ 25 волонтерських організацій". До нього потрапили фонди та організації, кожна з яких робить неоціненний внесок у війну проти агресора або займається допомогою цивільним. Зазначимо, що далеко не всі українські волонтери опинилися в рейтингу Фокусу, але абсолютно кожен з них несе почесну місію і має заслуги перед суспільством.

Фонди, які увійшли до "Топ 25 волонтерських організацій" Фото: Фокус

Залишайтеся з Фокусом, далі — більше!

У планах редакції — багато цікавих ідей і проєктів, які ми маємо намір втілювати в життя. Ми не збираємося збавляти обертів і далі буде багато крутого, якісного та корисного контенту. Слідкуйте за нашим сайтом focus.ua і читайте найважливіше на наших сторінках у соціальних мережах Facebook, Telegram та X (колишня назва — Twitter).

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