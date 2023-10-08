Наскільки добре українці знають англійську мову — опитування
Соціологічне дослідження центру Разумкова показало, що вільно розмовляють англійською трохи більш як 1% українців, а майже половина громадян зовсім не знають мови туманного Альбіону.
Український недержавний аналітичний центр економічних і політичних досліджень ім. О. Разумкова провів опитування серед українців, щоб дізнатися їхній рівень знань англійської мови, визнаної міжнародною майже в усьому світі. У дослідженні методом face-to-face взяли участь 2017 жителів усіх регіонів України. Про результати опитування повідомляють на сайті центру.
28 червня у Верховній Раді було зареєстровано законопроєкт президента України "Про застосування англійської мови". Законопроєкт регулює вживання в Україні англійської мови як міжнародної в суспільно-політичному та культурно-освітньому житті країни. Законопроєкт пропонує з 2027 року показувати в кінотеатрах усі англомовні фільми в оригіналі з українськими субтитрами.
Перегляд англомовних фільмів
На запитання, в якому форматі українці воліли б подивитися англомовний фільм, респонденти відповіли так:
- англійською мовою із субтитрами — 8%;
- англійською мовою без субтитрів — 2%;
- дубляж українською мовою — 55%;
- дубльований українською мовою з англійськими субтитрами — 16%;
- дубльований російською мовою — 7%.
Серед українців із вищою освітою охочих дивитися фільми в оригіналі було в півтора раза більше — 15%. Дослідження виявило ще одну закономірність — частка тих, хто віддає перевагу перегляду фільмів англійською, збільшувалася зі зменшенням віку респондентів: від 4% серед українців, старших за 60 років, до 20% серед молодого покоління до 30 років.
Рівень знання англійської мови
Такі результати безпосередньо пов'язані з низьким рівнем знання англійської мови в Україні. Респонденти оцінили свої знання так:
- володіють вільно — 1%;
- можуть читати, писати і говорити англійською, але не володіють нею вільно — 7,5%;
- можуть трохи читати, писати або говорити англійською, але погано — 19%;
- орієнтуються в окремих словах і простих фразах, але читати, писати або говорити не можуть — 27%;
- зовсім не знають англійської мови — 44%.
Аналогічно до вподобань у перегляді англомовних фільмів, відповідь на запитання про рівень знання мови виявила, що люди з вищою освітою та молодшого віку мають кращі знання. Серед старшого покоління 88% респондентів зовсім не можуть говорити англійською. У групі до 30 років не знають мови лише 40,5%.
Нагадаємо, центр Разумкова з'ясовував, як українці ставляться до технологій ШІ. Більшість громадян України не користуються інструментами штучного інтелекту і лише приблизно уявляють, навіщо вони потрібні.
Раніше Фокус писав, кому доведеться складати іспити, якщо законопроєкт Зеленського ухвалять. А також як можна перевірити знання мови і для чого це потрібно.