Виконайте достроково: мовний омбудсмен закликав телеканали відмовитись від російської
Українське телебачення має повністю відмовитись від російської мови, впевнений мовний омбудсмен Кремінь. На його думку, не потрібно для цього чекати ще майже рік.
Уповноважений з захисту державної мови Тарас Кремінь 11 жовтня звернувся до національних телекомпаній України. Чиновник запропонував їм достроково виконати вимоги Закону "Про медіа" — на 100% забути про використання російської мову в ефірі. Про це ідеться у заяві, опублікованій на сторінці Facebook урядовця.
Мовний омбудсмен пояснив, що заява викликана численними зверненнями українських громадян. Ідеться про ефіри дев'яти основних загальнонаціональних мовників: телеканалів "Рада", "24 каналу", "5 каналу", "Прямого", "Еспресо", "Ми – Україна", Національної суспільної телерадіокомпанії України, медіагрупи "1+1 Media", "Starlight Media", "Inter Mеdia Group".
Пропозиція Кременя: виключити російську мову з ефірів достроково — до 17 липня 2024 року. Саме ця дата вказана у "Законі про медіа", згідно з яким медійники мають послуговуватись державною мовою, а якщо лунає інша, наприклад, російська, її потрібно синхронно перекладати.
Заява мовного омбудсмена — деталі
"Йдеться про застосування виключно української мови або здійснення дублювання, озвучення або перекладу українською мовою із застосуванням синхронного або послідовного перекладу виступів та реплік учасників програм, які використовують російську мову", — ідеться у заяві Уповноваженого з мови.
На думку омбудсмена, медійникам варто зважити на збройну агресію РФ проти України і прислухатись до побажань громадян.
"Зараз чинне законодавство України дозволяє використання недержавної мови в прямому телеефірі україномовних програм. Але, враховуючи збройну агресію російської федерації, пропоную телеканалам, не чекаючи липня 2024 року, використовувати виключно українську мову у своїх ефірах", — написав Уповноважений.
Кремінь згадав про рішення Конституційного суду від 14 серпня 2021 року. Судді визнали, що "режим двомовності у публічному просторі" не відповідає Конституції України, де вказано про статус української мови як державної. Крім того, з 1 січня 2024 90% української мови має лунати з 7:00 по 18:00 та з 18:00 по 22:00.
Зазначимо, громадянин України час від часу публікують дописи з розповідями про порушення використання української мови у публічному просторі. Наприклад, у вересні 2023 російськомовний охоронець з харківського супермаркету принизив українку, запропонувавши їй "зняти каструлю з голови". Кількома тижнями раніше розголосу набуло звернення власниці магазину з Дніпра: жінка сказала, що буде працювати виключно з російськомовними.
Нагадуємо, президент України Володимир Зеленський прибув на засідання Контактної групи "Рамштайн". Політик заявив, що країна перебуває "на останній стадії війни з РФ". Тим часом міністр оборони США Ллойд Остін оголосив про новий пакет допомоги від Пентагону: ЗСУ матимуть ще більше снарядів різних типів та авіаракет для прориву російської лінії оборони.