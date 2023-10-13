Домовився за донат: ВАКС звільнив адвоката, причетного до хабаря ексголови Верховного Суду Князєва

Підсудний адвокат домовився про співпрацю з прокурорами САП і перерахував на "Армію дронів" 500 тис. дол. При цьому загальна сума коштів, яка пішла на донати у справі Князєва, досягає суми 1,6 млн дол.

13 жовтня ВАКС повідомило про рішення щодо адвоката, причетного до справи ексголови Верховного Суду Всеволода Князєва, підозрюваного в отриманні хабаря розміром 2,7 млн дол. Рішення ґрунтується на співпраці адвоката з прокурорами САП та сплаті донатів на користь Сил оборони. Про деталі справи повідомила пресслужба антикорупційного суду у дописі Facebook.

Адвокат, про якого ідеться у повідомленні, згідно з даними ЗМІ, — це Олег Горецький, співвласник Юридичної фірми "Горецький i Партнери".

Горецький погодився на співпрацю з прокурором САП щодо розслідування деталей справи Князєва. При цьому визнав свою вину у злочинах за наступними статтями Кримінального кодексу:

ч. 4 ст. 369 — пособництво в отриманні неправомірної вигоди службовій особі (покарання — тюрма на термін від 5 до 10 років);

ч. 4 ст. 190 — шахрайство (покарання — тюрма на термін від 3 до 8 років).

Справа Князєва — деталі рішення ВАКС

Судді ВАКС призначили адвокату покарання — п'ять років позбавлення волі, майно підсудного не конфіскуватимуть. Однак у в'язницю чоловік не потрапить — його звільнили з іспитовим терміном на 3 роки.

В рамках угоди, укладеної зі слідством, Горецький сплатив 21 млн грн (близько 500 тис. дол.). Через платформу United24 гроші перерахували на проєкт "Армія дронів".

Також у дописі пресслужби ВАКС вказано, що на користь Сил оборони перерахували конфісковані у ході розслідування кошти — 29 млн грн (близько 780 тис. дол.). Туди ж підуть ще 350 тис. дол., які "стягуються у рамках спеціальної конфіскації".

Зазначимо, про підозру у хабарництві ексголови Верховного Суду Князєва стало відомо 15 травня 2023 року. НАБУ затримало посадовця "на гарячому" — з портфелем, наповненим доларами, які, як підозрюють, мали піти на хабарі суддям різних інстанцій. Разом з Князєвим затримали адвоката Горецького, який був причетний до перемовин між замовниками та виконавцями.

На сьогодні слідство у справі ексголови Верховного Суду завершено, раніше інформували антикорупційники. Князєв перебуває під арештом з правом виходу під заставу розміром 55 млн грн. Такий розмір застави встановили у вересні 2023 року — її зменшили на прохання адвокатів підозрюваного екссудді.

Нагадуємо, 2 жовтня стало відомо про рішення, яке прийняли судді ВАКС для заохочення викривачів корупції. Зокрема, постановили виплатити 13 млн грн експодатківцю з Києва, який співпрацював з прокурорами САП. 9 жовтня було оприлюднено інформацію про закриття справи "Роттердам+". Причина закриття — спливли терміни досудового розслідування. Між тим ідеться про зловживання на продажу електроенергії розміром близько 19 млрд грн.