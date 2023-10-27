Кум Путіна Медведчук обзавівся в РФ новою яхтою за $9,6 млн (фото)

28-метрова яхта Amore Mio обладнана чотирма каютами та вісьма спальними місцями. Судно вміщує 20 гостей.

Ексдепутат-зрадник і кум російського президента Володимира Путіна Віктор Медведчук придбав нову яхту вартістю понад $9,6 млн. Про це повідомляє російське видання "Верстка".

Йдеться про швидкісну яхту Pershing 9X, вироблену в Італії компанією Ferretti Group. На борту 28-метрового судна є чотири каюти із 8 спальними місцями. Загалом яхта може вмістити до 20 гостей.

Митні дані свідчать, що судно під назвою Amore Mio зовсім нове — його спустили на воду 2023 року. Російську митницю яхта пройшла 26 липня, а прибула вона під прапором Палау, при цьому її відправником є компанія Lavel Fzco з ОАЕ.

Отримувачем яхти в Росії вказано АТ "Ренесанс", бенефіціарним власником якої є дружина Медведчука Оксана Марченко. Фірма оформила яхту, як "тимчасово ввезену", щоб не сплачувати податки в повному обсязі.

Яхта, яку придбав Медведчук

Про яхту Медведчука "Верстка" дізналася під час підготовки розслідування про російський яхтовий флот.

Нагадаємо, що Медведчук подав позов на рішення Дисциплінарної палати про позбавлення його права займатися адвокатською діяльністю. Він знову хоче знову бути адвокатом в Україні.

Раніше повідомлялося, що ГУР МО використовує гелікоптер Bell 427, вилучений у Віктора Медведчука. За даними ДПСУ, ЗСУ також використовують літак Gulfstream G650, який раніше належав Медведчуку.

12 квітня 2022 року СБУ затримала народного депутата Віктора Медведчука, який підозрюється в державній зраді і який втік з-під домашнього арешту після початку повномасштабного вторгнення РФ. 22 вересня 2022 року Медведчука обміняли до РФ на командирів "Азову".