Не приховала ім'я: у Криму затримали студента, який підтримав Фаріон, — соцмережі (фото)

Колаборант Олександр Таліпов закликав Ірину Фаріон "не зупинятися" і здати все українське підпілля на окупованому півострові.

Мовознавиця та колишня народна депутатка Ірина Фаріон оприлюднила скріншот повідомлення від жителя окупованого Кримського півострова, у якому він підтримує її позицію щодо української мови. При цьому філолог відмовилася приховати особисті дані хлопця. Відповідний пост Ірина Фаріон опублікувала у своєму Telegram-каналі 8 листопада.

У повідомленні молодий чоловік зазначає, що не уявляє, як у момент деокупації його рідного міста Керч він зможе відрізнити українських військових від російських, якщо ті спілкуватимуться російською мовою.

"Звідки я знатиму, що це наші, а не м*скалі, які одягнулися в українську військову форму", — написав кримчанин.

Хлопець також наголосив, що є студентом 1 курсу української філології та назвав Ірину Фаріон "променем серед темряви окупації".

Цей електронний лист Ірина Фаріон опублікувала, не приховавши ім'я та прізвище студента. На зауваження в коментарях філолог порадила "не давати порад, коли не просять".

Пост Ірини Фаріон Фото: Скриншот Ірина Фаріон відмовилася приховати ім'я кримчанина Фото: Скриншот

Пізніше, 13 листопада, російський Telegram-канал "Кримський СМЕРШ" повідомив, що кримського студента нібито знайшли, і тепер ним, його викладачами та оточенням займається Центр із протидії екстремізму МВС РФ.

Окупанти заявили, що знайшли студента з Керчі, який підтримує Україну Фото: Соцмережi

Окупанти також опублікували відео із затриманим молодим чоловіком, який стверджує, що "повністю усвідомив свою провину".

"Зі мною було проведено інтелігентну бесіду, і я повністю відмовляюся від своїх поглядів, тому що я розумію, що був не правий, і це повністю було абсолютно неправильно", — сказав він.

Колаборант і блогер Олександр Таліпов, який мешкає в Криму, у своєму Telegram-каналі стверджує, що затриманий юнак нібито заявляє, що підтримує Росію та її агресію проти України.

"Пропоную Ірині Фаріон не зупинятися на досягнутому і злити все кримське підпілля. "Щиро дякую" і сподіваюся на подальшу співпрацю!" — написав колаборант.

На момент публікації новини Ірина Фаріон ніяк не прокоментувала інцидент.

Мовний скандал із Фаріон: що відомо

Нагадаємо, 4 листопада Ірина Фаріон в інтерв'ю журналістці Яніні Соколовій висловилася щодо бійців бригади НГУ "Азов" і 3 штурмової бригади, які досі не перейшли на українську мову. Вона заявила, що не може назвати їх українцями.

Ірина Фаріон висловилася про російськомовних українців

У відповідь на критику у свій бік Ірина Фаріон сказала, що мовне питання важливе, "інакше війна триватиме вічно".

"Спасибі всім ненависникам. Ви сміття, яке вигребемо з країни неминуче", — заявила філолог.

На слова Ірини Фаріон відреагував заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін. Він наголосив, що екснардеп не має права ображати жоден підрозділ ЗСУ, а правоохоронним органам уже давно час звернути увагу на діяльність Фаріон.