Немає порушень з боку патрульної: завершено внутрішнє розслідування стрілянини у Дніпрі

Патрульна, яку побив загиблий водій Jaguar, вже може повернутись на службу. Її напарник, зі слів адвоката Богдана Забари, ще чекає на суд.

У серпні патрульні зупинили машину у Дніпрі. Конфлікт між водієм та правоохоронцями закінчився стріляниною, чоловік загинув на місці події. Внутрішнє розслідування по цій справі було завершено. Про це у коментарі D1 15 листопада заявив адвокат Богдан Забара.

Зі слів правозахисника, у діях Анастасії Жили жодних порушень не виявили. Патрульна може продовжити свою роботу.

"Також були перевірені дії Єгора Звонкова, але в цьому випадку внутрішнє розслідування не встановлювало в його діях якихось дисциплінарних проступків, тому що це повинен вирішити суд в цілому", — зазначив Забара.

Він додав, що про повернення патрульного на службу наразі не йдеться. Чоловік перебуває під слідством та цілодобовим домашнім арештом.

Стрілянина у Дніпрі: що вже відомо

29 серпня у Дніпрі за порушення ПДР зупинили Jaguar. Водій помінявся з пасажиркою місцями та поводився агресивно. Між патрульними та порушником виник конфлікт, в ході якого чоловік напав на працівників поліції. Звонков застрелив водія на місці. Його напарницю Жилу госпіталізували з численними травмами.

31 серпня поліціянту, який відкрив вогонь по порушнику, обрали запобіжний захід. Його взяли під цілодобового домашній арешт. Патрульний заявив, що вважає себе невинним, адже захищав своє життя та життя колеги.

Пізніше, 12 вересня, підозру вручили також пасажирці, яка була учасницею конфлікту. Йдеться про опір працівнику правоохоронного органу. Відомо, що 22-річна Тетяна Патинка їхала в машині разом з Джумбері Сілогавою та двома дітьми.

У ДБР повідомляли що обидва учасники конфлікту, які їхали у Jaguar, були п’яні. Діти, які були пасажирами, підтвердили, що загиблий сів за кермо у нетверезому стані. Також у відомстві проінформували, що патрульний вистрілив тричі, але у ціль потрапили тільки дві кулі.