Словацькі перевізники заблокували кордон з Україною: у чому причина (фото)

У Словаччині перевізники доєдналися до акції протесту своїх колег з Польщі. Вони перекрили дорогу до пункту пропуску лише на годину, втім якщо їхні вимоги не виконають, обіцяють повністю заблокувати кордон.

У Словаччині перевізники доєдналися до страйку польських перевізників та на годину 16 листопада перекрили зі своєї сторони перехід "Вишнє Нємецьке – Ужгород". Про це пише видання Teraz.

Фото: Скріншот

Організував протест Союз автомобільних перевізників Словаччини (UNAS). Зазначається, що вони перекрили легковими автомобілями дорогу до переходу з 13:00 до 14:00. Таким чином словацькі перевізники доєдналися до акції протесту своїх колег з Польщі.

Фото: Únia autodopravcov Slovenska Фото: Únia autodopravcov Slovenska Фото: Únia autodopravcov Slovenska Фото: Únia autodopravcov Slovenska Фото: Únia autodopravcov Slovenska

За словами перевізників, вони не задоволені скасуванням видачі українським перевізникам дозволів після початку повномасштабного вторгнення Росії та вимагають їх повернення. Зокрема, пояснюють, що європейські компанії падають духом та не можуть конкурувати.

Також видання пише, що Союз автомобільних перевізників Словаччини погрожує повністю перекрити кордон з Україною, якщо Брюссель не вплине на ситуацію.

Блокування українського кордону: що відомо

6 листопада польські перевізники вийшли на акцію протесту та заблокували рух вантажівок до пунктів пропуску. Через такий страйк на дорогах до пунктів пропуску утворилися великі черги з вантажівок. Повідомлялося, що організатори пропускали лише один вантажний автомобіль у годину.

Серед основних вимог перевізників: повернення дозволів, посилення правила перевезень, отримання доступу до системи "Шлях" та створення окремих черг для порожніх фур.

У Держприкордонслужбі очікували на розблокування кордону після перемовин, однак польські перевізники й надалі продовжують страйкувати.

За інформацією ЗМІ, якщо польська влада не вирішить проблему із перевізниками, Єврокомісія накладе на Польщу санкції. Також зазначається, що поки що не хочуть коментувати обмеження, які можуть застосувати проти Польщі.

Нагадаємо, словацькі перевізники погрожували приєднатися до страйку польських перевізників 13 листопада. У Мінтрансі Словаччини кажуть, що кількість українських перевезень в Європі зростає, та це негативно впливає на економіку ЄС.