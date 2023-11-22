"Це треба визнати": відомий актор підтримав Фаріон у мовному скандалі

На думку відомого актора Богдана Бенюка, тих, хто говорить російською мовою, потрібно просто "викреслювати" із українського суспільства.

Народний артист України Богдан Бенюк підтримав скандальні заяви Ірини Фаріон у розпочатому нею мовному скандалі. Свою позицію відомий український актор озвучив в інтерв'ю виданню "Обозреватель".

На його думку, екснардепка була абсолютно права, коли сказала, що військових, які не говорять українською мовою, складно назвати українцями.

"Ті громадяни України, які не спілкуються українською мовою, повинні зрозуміти, що, говорячи російською мовою, вони продовжують просувати "русскій мір" в Україні. І це треба визнати всім. Насамперед – керівникам держави, які це спонукають, всім працівникам, які працюють у державних установах, керівництву української армії і командирам, які дають присягу на служіння Україні українською мовою", – висловився Бенюк.

І додав, що Фаріон — молодець, бо не побоялася висловити свою думку, навіть якщо поплатилася за це.

Зачепив актор також українців, які виїхали за кордон і продовжують говорити там російською. Бенюк назвав їх "росіянами" та закликав їх "викреслювати".

Мовний скандал Ірини Фаріон — що відбувалося

Нагадаємо, в телепрограмі "Рандеву з Яніною Соколовою" мовознавиця Ірина Фаріон заявила, що "категорично не приймає" те, що деякі бійці "Азову" та 3-ї окремої штурмової бригади спілкуються російською, зокрема в бою.

Громадськість відреагувала на скандальні слова екснардепки, а уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до Національної поліції України, СБУ та Нацради з питань телебачення і радіомовлення щодо дискримінації.

Служба безпеки розпочала кримінальне провадження та призначила експертизи з висловлювань та публікацій скандальної філологіні. Після гучного скандалу Фаріон звільнили з посади професора університету "Львівська політехніка".

Пізніше екснардепка виклала у вільний доступ лист від кримського студента, який виступив на її підтримку. При цьому Фаріон розкрила особисті дані хлопця, через що на нього вийшла ФСБ.

Ще раніше Ірина Фаріон надзвичайно цинічно висловилася про Маріуполь та його жителів. Екснардепка заявила, що все, що відбувалося в місті, — це "кармічність" і наслідок поведінки маріупольців.

Нагадаємо, 14 листопада у Львові студенти вийшли на мітинг до Львівської політехніки, де почали вимагати звільнити викладачку через її висловлювання про військових, а 15 листопада з'явилася заява про звільнення Ірини Фаріон.

За кілька днів Львівська політехніка видалила повідомлення про звільнення Ірини Фаріон, однак за кілька годин усе повернулося на місце. Імовірно, це і був технічний момент.