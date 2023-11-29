Ізмаїльський ринок перевірять після мовного скандалу: що сталося (відео)

Інцидент стався ще декілька тижнів тому. Покупець хотіла купити у працівниці ринку спеції, втім жінку відмовилися обслуговувати через те, що вона спілкується українською мовою.

На початку листопада у соцмережах почали поширювати відео, на якому продавчиня спецій на Ізмаїльському ринку відмовилася обслуговувати покупця через те, що він спілкується українською мовою.

Про інцидент у соцмережі повідомила Наталія Осика, яка й хотіла зробити покупку у жінки. Як можна побачити на відео, яке вона опублікувала, працівниця ринку зазначала, що вона "живе у Бессарабії" та у місті "більш російськомовне населення". Окрім того, вона заявила, що якщо жінка спілкуватиметься на "своїй" мові, то вони "не розумітимуть одна одну".

Як зазначила жінка, вона пояснила продавчині, що не зобов’язана говорити російською мовою, окрім того, згідно із законом її повинні обслуговувати українською мовою. У відповідь на це її почали ображати та називати "нацисткою".

За словами Наталії, працівниця ринку стверджувала, що закон про мову діє лише у магазинах, однак на ринок він не поширюється. Зазначалося, що продавчиня публічно не вибачилася за свої слова, а лише написала у приватні повідомлення, що "любить Україну" та просила видалити відео.

Фото: соцмережі

Невдовзі вона звернулася до Уповноваженого із захисту державної мови щодо даного інциденту. Також, як пише жінка на своїй сторінці у Facebook, після скандалу вона отримує погрози від невідомих осіб за свою позицію.

Окрім того, Наталія повідомила, що продавчиня написала на її чоловіка військовослужбовця заяву у поліцію за те, що той начебто "розпилив в очі балончик". За словами жінки, вона з чоловіком не має ніякого відношення до цього інциденту.

Реакція мовного омбудсмена

Уповноважений із захисту державної мови відреагував на звернення жінки стосовно мовного скандалу на ринку. У відповіді зазначається, що на підставі цього звернення та іншої інформації на підставі звернень громадян Ізмаїльський центральний ринок перевірять на дотримання Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державноїʼ.

Окрім того, також розглядається питання про притягнення до адміністративної відповідальності продавчині за недотримання мовного закону.

Фото: соцмережі

Мовні скандали в Україні

Варто зазначити, що це вже не перший мовний скандал, який сколихнув мережі останнім часом. Так, нещодавно у соцмережах опублікували відео з Одеської області, де працівниця місцевого магазину "Мобілочка" відмовилася обслуговувати клієнтку українською мовою.

Зокрема, жінка пояснила, що у її місті всі спілкуються російською мовою та назвала покупця "западенкою". У магазин викликали охорону, яка встала на захист продавця.

Вже невдовзі після того, як інцидент набув розголосу, продавчиня опублікувала відео з вибаченнями та пообіцяла спілкуватися з покупцями українською мовою.

Також 15 листопада у Львові звільнили з НУ "Львівська політехніка" мовознавицю Ірину Фаріон, яка ще на початку місяця заявила, що не може називати українцями російськомовних військових. За словами екснардепки, такі військові "ганьблять ЗСУ".

Тим часом у Львові під стінами університету пройшов мітинг, на якому зустрілися як прихильники, так і противники викладачки. Зокрема колеги мовознавиці вимагають звільнення міністра освіти і науки Оксена Лісового та Уповноваженого ВР з прав людини Дмитра Лубінця.

Окрім того, 26 жовтня у Києві виник скандал через те, що таксист компанії Bolt відмовився відвезти жінку до місця призначення через те, що вона попросила його розмовляти українською мовою. Водій обізвав її та висадив із машини.

Як пізніше повідомляли у компанії, його відсторонили від роботи у компанії та заблокували доступ до застосунку Bolt.