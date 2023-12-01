Почалося: словацькі перевізники заблокували рух українських вантажівок на кордоні, — ДПСУ

Стало відомо, що українські перевізники, які стоять на україно-польському кордоні, заявили про намір оголосити голодування.

Словацькі перевізники у п'ятницю, 1 ггрудня, заблокували рух вантажівок на пункті пропуску "Вишне-Нємецьке" — "Ужгород". Про це повідомляє Держприкордонслужба України (ДПСУ).

За інформацією прикордонників, це сталося о 16:05 за київським часом. Наразі на території Словаччини у бік України у черзі перебуває близько 900 вантажівок.

"Відомо, що перевезення гуманітарної допомоги, інших важливих вантажів, живих тварин, пального та охолоджених вантажів не блокуватимуть. Решту вантажів на виїзд зі Словаччини пропускатимуть в обмеженій кількості — по чотири вантажівки на годину. На в’їзд до Словаччини рух блокуватися не буде. Також не обмежуватиметься рух легкового автотранспорту та автобусів", — уточнює ДПСУ.

Акцію, терміни якої наразі не відомі, проводять представники Спілки перевізників Словаччини.

Ситуація з українськими перевізниками — що відомо

У вівторок, 28 листопада, повідомлялося: на кордоні України та Польщі запрацював КПП. Згідно з даними служби, у черзі на виїзд з України в пункті перебувають 55 вантажівок, на в'їзд — 50, при цьому автобусів немає.

У Міністерстві інфраструктури Польщі 1 грудня повідомили, що було досягнуто домовленості з перевізниками, які блокують пункти пропуску на кордоні з Україною. Про це йдеться на сайті польського уряду.

Натомість українські водії на польському кордоні висунули свої вимоги. У разі відмови вони оголосять голодування

Нагадаємо, акція протесту біля українського кордону розпочалася польськими перевізниками 6 листопада. Повідомлялося, що вони пропускають лише одну вантажівку у годину. Перевізники вимагають посилення правил перевезень та повернення дозволів.

Нагадаємо, що німецька митниця зупинила рух усіх польських фур.

Також Фокус у своєму матеріалі повідомляв про торгову війну між Польщею та Україною. Польські перевізники намагаються відновити "справедливість" і витіснити українських конкурентів з ринку.